A 90 éves Gacsal Rudolfot köszöntötték Veszprémben

Gacsal Rudolfot otthonában köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Némedi Lajos alpolgármester.

Rudi bácsi 38 év után a Bakony Művektől ment nyugdíjba, ahol végigjárta a ranglétrát, majd terv- és statisztikai osztályvezetőként fejezte be az aktív pályafutását. – Eljárt az idő, elkopott a szervezetünk – mondta derűsen Rudi bácsi.

Ez nem is csoda, mivel az ünnepelt már 14 évesen elkezdett dolgozni írnokként, érettségi után került a Bakony Művekhez, ahol végigjárta a ranglétrát. A nyugdíjas évei elején még sokat bütykölt. A szíjgyártó édesapjától megörökölt szerszámokkal szívesen végzett bőrmunkákat. Viszont ahogy múltak az évek, mindig nehezebb lett számára a járás, ezért már nem telnek olyan jól a napjai, mint ezelőtt tíz évvel. 60–70 éves korában még sokat dolgozott, és 85 évesen is eljárt túrázni a lányával. Manapság inkább rejtvényt fejt, minden este megnézi a híreket a televízióban, és olvasgat is. A húgától kapott a születésnapjára egy vastag kötetet Trianonról, jelenleg azt olvassa.

A jeles évfordulón Némedi Lajos alpolgármester a miniszterelnök által aláírt emléklappal és egy üveg borral köszöntötte otthonában a szépkorút