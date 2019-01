A Balaton közelsége a legvonzóbb a veszprémi egyetemisták számára

Majdnem a szavazatok felét kapta a legnagyobb tavunk.

Idén is több ezer diák próbálkozik meg bejutni valamelyik felsőoktatási intézménybe. Veszprém régóta közkedvelt célpont a fiatalok számára, ezért is voltunk kíváncsiak arra, hogy olvasóink szerint mi a legvonzóbb dolog a megyeszékhelyünkben, a főiskolások számára. Toronymagasan, negyvenöt százalékkal nyert a Balaton közelsége. Ez érthető hiszen a sok színes program mellett, a tó puszta jelenléte is rengeteg kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A szavazók harminc százaléka a realitásra helyezte a hangsúlyt, szerintük vonzó, hogy itt nagy valószínűséggel eltudnak helyezkedni a végzettségükkel az egyetemisták. Tizennégy százalék a város szépségére voksolt, tizenegy szerint a pezsgő közösségi és kulturális élet a mérvadó.