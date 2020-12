A balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumi is bekerült a legjobban közé

A legjobbak között végzett a kéttannyelvű gimnázium a HVG középiskolai rangsorában.

Az almádi gimnázium a top 100-as lista élére került a nyelvi érettségik tekintetében, az országos listán a 29. helyet foglalja el, a vidéki gimnáziumok között a 11. helyen áll. A HVG rangsor alapján az intézmény Veszprém megye második legeredményesebb gimnáziuma. A két tannyelvű képzést is folytató iskolák rangsorában előre lépett és dobogóra került – az előkelő 3. helyet foglalja el. A kéttannyelvű képzést is folytató gimnáziumok megyei rangsorában a legeredményesebb.

-Nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, és arra, hogy sok fiatal szeretne nálunk tanulni. Minden évben körülbelül hatszoros a túljelentkezés, jó hozott pontok és jó felvételi eredmények kellenek, hogy valaki nálunk tanulhasson. Országos körből veszünk fel diákokat, akik messzebbről jönnek, kollégiumi elhelyezést kapnak. Kétszáz fős kollégiumunk van, ami körülbelül nyolcvan százalékos kihasználtságú. Nem csak azokat a tanulókat várjuk, akik már tanultak angolul, hanem azokat is, akik más idegen nyelvet sajátítottak el az általános iskolában. Bár sok fiatal már jó nyelvtudással érkezik hozzánk, hiszen filmeket néznek angolul, és a számítástechnika nyelve is az angol. Változnak az idők, teljesen mások a mai gyerekek, máshogy tanulnak, máshogy szerzik az információt, más készségekkel rendelkeznek-mondta el lapunknak Dudásné Pirik Mariann a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium intézményvezetője.

A kéttannyelvű képzésen a diákok az első évben a nyelvet tanulják olyan intenzíven, hogy a kilencedik évfolyamtól képesek több tantárgyat is angol nyelven hallgatni. Ez eszközzé teszi számukra a nyelvet, vannak, akik külföldi egyetemeken tanulnak tovább, de sokan választanak itthon angol nyelvű felsőfokú képzést közülük.

-Folyamatos a szókincs- fejlesztés, hiszen a szaknyelvet el kell sajátítaniuk, minden tantárgyból, matematikából, történelemből és biológiából is kapnak szakszavakat, amiket óráról- órára meg kell tanulni. Az angolóra a hagyományos keretek között folyik, a hagyományos témakörökkel, ami az angol nyelvi érettségire készít fel. Magyar oktatóink és egy anyanyelvi lektorunk van. Az idegen nyelven oktató tanáraink régóta velünk vannak, stabil a tantestület. A tanítás módszertanban igyekszünk folyamatosan fejlődni, a kollégák nyitottak is erre, igyekeznek megfelelni az új generációnak és olyan technikákat elsajátítani, amivel a fiatalok figyelme és motivációja fenntartható. November közepe óta nálunk is online az oktatás, és azt látom, hogy minden kolléga képezi magát, de tartunk belső továbbképzéseket is. Aki rátalál egy új lehetőségre azt rögtön megosztja a többiekkel, és mindenki keresi az új utakat, az új lehetőségeket.

Az online oktatásban a tanórák nagy részét kontaktóraként megtartjuk, ez kérés is volt a kollégák felé, hiszen a diákoknak nagyon nehéz ezt a helyzetet feldolgozni. Otthon vannak, nincs meg a közösségi élmény, pedig ennek a korosztálynak ez nagyon fontos lenne. Az nem elég, hogy a feladatokat kiadjuk és visszakérjük, az nem online oktatás. Nálunk a szaktanárok, a kollégiumi nevelők és az osztályfőnökök is tartják velük a direkt kapcsolatot, így mégiscsak van valamilyen találkozás, ha nem is közvetlen.

A középiskolai jelentkezés határideje február 19., az új elsősök remélhetőleg már ismét a gimnáziumi falak között, a hagyományos módon kezdhetik tanulmányaikat.