A balatonfüredi megállópont balatoni kuriózum lesz – videó

Az MVSZ 2018. április 6-i közgyűlése arról határozott, hogy a 140 férőhelyes kikötő megépítésének kivitelezői közbeszerzési eljárásai megkezdődhetnek.

Böröcz Istvánnal, a Balatonfüredi Yacht Club ügyvezető igazgatójával beszélgettünk arról, hogy áll a Megállópont projectfejlesztése, és mik a pontos terveik a területen. A Balatonfüredi Kemping egyik végében egy apartmanház van jelenleg. A másik végében lesz egy 50-60 szobás szálloda, valamint a Magyar Vitorlás Szövetség Vitorlás Akadémiájának kezelésében egy klubház, illetve egy 145 férőhelyes kikötő. Ez egy mindenki számára fontos beruházás, fontos a vitorlázásnak, Balatonfürednek, a kempingnek, és fontos minden vitorlás klubnak. Ugyanis azon kívül, hogy itt bizonyos mennyiségű hajót stabilan lehet tárolni, ez egy rendezvényhelyszín is lesz. Itt lehet majd tartani vitorlásversenyeket, evezősversenyeket, hiszen a Kajak-kenu Szövetség a másik konzorcium partner.

A projektcégben tulajdonosok az MVSZ nonprofit kft.-je mellett a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és Balatonfüred város önkormányzata is. Balatonfüred a 200 millió forint önrész mellett a tulajdonában levő kemping területén 1,2 hektár területet bocsát a projektcég rendelkezésére, a két szövetség pedig a GINOP 7.1.2-15 prioritású pályázatból 1,54 milliárd forinttal száll be a fejlesztésbe.

Az engedélyeztetések a tervek szerint még idén lezárulnak, az építkezés megkezdésétől pedig körülbelül egy év alatt meg is épülhetnek a tervezett újítások, így 2020 nyarára el is készülhet. A téli időszakban is tervezünk az öbölátúszástól a korcsolyaversenytől az evezős versenyekig, kajak-kenu, sárkányhajó, ezerféle programnak adhat helyet az új fejlesztés. Egyébként most is, amikor nincs befagyva a Balaton, akkor az ifjúsági versenyzők állandóan vízen vannak, decemberben is. Ez a nagyobb hajók esetében is egyre elterjedtebb, megjelentek a karácsonyi, szilveszteri regatták is.

A vitorlázás Magyarországon Balatonfüreden kezdődött 1867-ben, a legelső kikötő itt található, ez a most is álló belső kikötő rész. A Balaton egyébként is itt a legmélyebb a füredi öbölben, ezzel az újítással a kikötő, kemping, és rendezvényhelyszín egyedülálló lesz a Balatonnál.

A vitorlázás ma már olcsóbb mint például a lovaglás – mondta el a veol.hu kérdésére Böröcz István. Nyilván ez egy technikai sport, tehát előszöris veszünk egy eszközt, aminek horribilis amortizációs képessége van. Ide kell hozzá jönni, hogy használhassuk, a Balatonra, ott azt le kell tenni, annak van egy ára, ahogyan a karbantartásnak is. Ettől függetlenül, ha valaki ezt ésszel csinálja, és visszaosztjuk a költségeket 12 hónapra, akkor ezt a már egy kicsivel átlag fölött keresők megengedhetik maguknak. Ez inkább egy életforma, tehát csak azért senki ne vegyen hajót, mert jó, ha van. Azért az nagy pazarlás, ha valaki csak azért vesz hajót, mert másnak is van.