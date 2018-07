A Balatonon hajókáztak az eltérő fejlődésű gyermekek

Boldogan szálltak a Kelén fedélzetére az eltérő fejlődésű, illetve sajátos nevelési igényű, táborozó gyermekek a szüleikkel együtt, akiket hajókázásra hívott meg a Bahart Zrt, pénteken, Balatonfüreden.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

-Az intenzív mozgás rehabilitációs táborban, a balatonfüredi római katolikus plébánia közösségi házában összesen tizenegyen vesznek részt, öt iskolás, hat óvodáskorú gyermek, akikkel két csoportban, négy konduktor és három asszisztens foglalkozik, mondta az előzményekről Szepessy Árpádné, a szervező Voluntas Egyesület elnöke. A gyermekek a balatonfüredi gyermekorvosok és a veszprémi kórház gyermekcentrumának ajánlása alapján kerültek be a táborba. Kiemelte, nem véletlen a név választás, a voluntas akaratot jelent, mert céljuk az, hogy az említett gyermekek érzékeljék, a társadalom mellettük áll.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ez történt ezúttal is, hiszen a táborozásukat támogatta egyebek között Balatonfüred önkormányzata, a Római Katolikus Városplébánia, a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány, a Kozmutza Flóra Iskola valamint a füredi szállodák, kikötők, üzletemberek. A gyermekeket a táborban elviszik például speciális vízi fejlesztésre, és terápiás lovaglásra is. A szülők, és a tábor dolgozói külön elismeréssel beszéltek arról, hogy az apróságokat Mező Róbert, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház mozgás rehabilitációs osztályvezető főorvosa is megvizsgálta, és mindenkinél külön beszélt az adott esetben szükséges gyógymódról, terápiáról is.

A sétahajózáson részt vett Bernáth Ildikó, volt fogyatékosságügyi miniszteri biztos, az egyesület elnökségi tagja, aki megjegyezte, az egyesület tavaly novemberben alakult azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az érintett családoknak, akiknek szakmai füzetet is összeállítottak gyógytornászok, konduktorok elérhetőségeivel, és szülői klubot is szerveztek nekik szakemberek részvételével.

-Játék közben történtek a táborban a fejlesztések, amelyek a kislányomnak nagyon tetszettek, észre sem vette, milyen komoly feladatokat teljesít, szívesen végezte a gyakorlatokat, értékelte a történteket Dénesné Tobak Nóra, az egyik édesanya, aki ötéves kislányával, Mirával jött a táborba, és elkísérte őket a hajózásra a karon ülő Emese is.