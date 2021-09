A bauxitbányászatnak állítanak méltó emlékhelyet Halimbán

Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület adta át azt a felújított épületet, melyben a bauxitbányászatnak állítanak most méltó emlékhelyet a településen.

Csipszer András, az egyesület elnöke elmondta, hogy az épület külső felújítása a Magyar falu programnak köszönhetően valósulhatott meg. A későbbiekben múzeumként szolgáló épület a bauxitbányászat történetét mutatja be, és emlékhelyként is szolgál majd, amelyhez hozzátartozik az épület hátsó udvara is, ahol egy mozdonyból és három vasúti kocsiból álló bányászvonat vár felújításra.

Fenyvesi Zoltán, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a Magyar falu program keretén belül olyan fejlesztéseket tudnak megvalósítani a települések, amelyek fontosak az életükben, amelyekkel az adott település hagyományaira tudnak hangsúlyt fektetni. A Magyar falu program ezen állomásán olyan projektet sikerült megvalósítani, amely meghatározó szerepet töltött be Halimba mint bányásztelepülés életében. Az egyesület ezzel a projektével őrizni tudja a bauxitbányászat hagyományait, és tovább tudja adni a fiatalabb generációknak azt a tudást, amely egykor az életet jelentette a településen élőknek. A fejlesztés eredményeképpen azok az eszközök, kellékek és tárgyak, amelyek már korábban is a település rendelkezésére álltak, most méltó helyet kaptak a felújított épületben, és rajtuk keresztül az itt élők megismertethetik az idelátogatókkal Halimba település bányászmúltját.