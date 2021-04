Drámai következményekkel járhat a rovarfajok eltűnése

Egy néhány évvel ezelőtti német kutatás szerint rohamosan csökken a Földön élő rovarok száma. Negyven százalékuknak csökkenő az egyedszáma, a rovarfajok harmada veszélyeztetett.

Ha ilyen ütemben folytatódik a rovarfajok eltűnése, akkor 100 éven belül eltűnhet a teljes rendszertani osztály, ami az emberiség számára is drámai következményekkel járna. – Termesztett növényeink 70 százalékát beporzó rovarok közreműködésével állítjuk elő – mutatott rá a Naplónak nyilatkozva Kutasi Csaba, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának igazgatója. Sokat tehetünk a rovarokért, ha kirakunk a kertünkbe egy rovarhotelt.

– Európában több ezer rovarfaj vesz részt növényeink beporzásában, közülük mindenki ismeri a házi méhet, de legalább ugyanolyan fontos beporzók a vadon élő társas méhek és magányos méhfajok, melyekhez számtalan ízeltlábú csoport kapcsolódik. Nagyon jó beporzók a poszméhek, és jó tudni, hogy a darazsak is részt vesznek a beporzásban. Ezek ivadékaikat más rovarokkal etetik, de a felnőtt példányok virágporral és nektárral táplálkoznak. A lódarázs is rovarokkal – sáskákkal, szöcskékkel – eteti ivadékait, a fészkükből lehulló törmelék ad életteret nyüveknek és más rovarlárváknak. Ezekkel a lárvákkal táplálkozik a lódarázs holyva, amely a lódarázzsal társbérletben, a lódarázsfészkekben lakik. A nünüke több ezer petét rak, kikelő néhány milliméteres lárvái a virágokra mászva várják a méheket. Lábukba csimpaszkodva a kaptárba vitetik magukat, és ott a fiasított lépben fejlődnek.

Az emberhez hasonlóan ők is a méhek tevékenységének haszonélvezői, más-más fajuk más-más méhfajra specia­lizálódott. A halálfejes lepke is mézért repül be a méhkaptárba, de olyan szőrös, hogy hiába támadják és szurkálják a méhek, nem tudnak benne kárt tenni. Ha viszont túl mohó, és túl sokat eszik a mézből, potroha kitágul, a potrohlemezei eltávolodnak egymástól, és ha a két lemez közötti vékony hártyát csípik meg a kaptárvédők, akkor elpusztul. Ha elpusztul, akkor a méhek bebalzsamozzák, mumifikált vázát a kaptáron belül vagy kívül megtalálhatja a méhész – mondta Kutasi Csaba, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója.

A Magyar Rovartani Társaság tíz éve választja meg az év rovarát, hogy ezzel a rovarvilágra irányítsa a figyelmet. Idén egy lepke: a kacsafarkú szender kerül reflektorfénybe, amely a mély torkú virágok beporzásában játszik fontos szerepet. Az ilyen felépítésű virágok pollenjéhez és nektárjához csak kevés beporzó fér hozzá.

A rovarok életünk nélkülözhetetlen részei, fontosságukról nem lehet eleget beszélni. A zirci múzeumban a kutatómunka és a gyűjtemények létrehozása mellett a legfontosabb tevékenységek egyike az oktatás és az ismeretterjesztés. Az entomológus szerint bár a rovarok táplálékként való felhasználása az európai kultúrkörben még nem terjedt el, más helyeken – Ázsiában, Dél-Amerikában – a rovarfogyasztás teljesen szokványos. Ha a rovarok fogyasztásának széles körű európai el- terjedése egyelőre nem is várható, fehérjeforrásként való hasznosításuk fejlődik. És miért len- ne rosszabb a rovarfehérje, mint a szójáé, ami most a leg­gyakoribb, de jelentős részben génmódosított eredetű?

A rovarok fontos szerepet játszanak a biológiai növényvédelemben és a beporzásban, ami az emberiség élelmiszer-­termeléséhez nélkülözhetetlen. Bár a károsítók jelentős része rovar, nagymértékű megjelenésük általában a modern mezőgazdasághoz, a nagy felületű növénykultúrákhoz kötődik, a természetes élőhelyeken kevésbé okoznak problémát. A természetközeli gazdálkodásban egyre elterjedtebb, hogy a sorközökbe virágokat telepítenek, hogy megtelepedjenek a beporzó rovarok és a kártevők természetes ellenségei is. Végül a rovarok pótolhatatlan szerepet játszanak a holt faanyagok, a trágya és a tetemek lebontásában is.

– Ha szeretnénk segíteni rovarjainknak, hogy jól élhessenek környezetünkben, építhetünk számukra rovarhotelt. Ebben otthonra lelhetnek a magányos méh- és darázsfajok, melyek nem agresszívek. De ezekben a rovarhotelekben áttelelnek a lepkék is, fülbemászók, holyvák – fejezte be Kutasi Csaba.

A rovarhotelek egyszerű kis építmények, akár magunk is készíthetünk ilyet. Különböző üreges, lyukas növényrészeket, terméseket: szalmát, nádat, tobozokat és csigaházakat összeerősítve, az esőtől védve a kertben, virágzó növények közelében helyezzük el, és azzal is sokat tehetünk, ha korlátozzuk a gyepnyírást. Tartsunk nagyobb vágásmagasságot, és nyíratlan sarkokat is hagyhatunk, hogy az ott virágzó növényeken a rovarok táplálkozhassanak.