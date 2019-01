A beruházások éve volt 2018 Pápateszéren

Különösen mozgalmas és tartalmas, fejlesztésekben és beruházásokban kifejezetten gazdag évet tudhat maga mögött a pápateszéri önkormányzat, mely 2019-re vonatkozóan sem fogyott ki a célokból, tervekből.

Völfinger Béla, Pápateszér polgármestere a Naplónak nyilatkozva kiemelte, a 2018-as év sok feladatot adott az önkormányzatuknak. Ezek közül kiemelkedik két nagy beruházás, amiről lapunkban részletesen is beszámoltunk: az új óvoda és a községháza épületének teljes körű felújítása, összesen közel 180 millió forint értékben. Továbbá kialakítottak egy lovaspályát a település futballpályája mellett, ennek a fejlesztését idén is folytatják. Többek között felújítottak két külterületi utat és önkormányzati melléképületeket, rekonstrukción esett át az iskolai konyha gépészete és a sportöltöző, illetve járdákat és parkolókat építettek.

A sportegyesület sikeres pályázatának köszönhetően egy defibrillátorral is gazdagodott a több mint 1100 lakossal rendelkező község, aminek tavaly készült el a településrendezési terve. A pápateszéri önkormányzat a zöldterületek gondozására, a virágosításra is odafigyelt, valamint szerepet vállalt a zsörki kápolna felújításában.

– 2018-ban összesen 13 pályázatot írtunk és nyújtottunk be, némelyiket egy konzorcium tagjaként. Jelenleg folyamatban van egy beruházás, amink keretében például rendbe tesszük a zártkertjeinkhez vezető utakat közel tízmillió forint pályázati forrásból. Ezenkívül vásároltunk három zártkerti ingatlant, ahol mintegy száz darab őshonos gyümölcsfa telepítését szeretnénk végrehajtani 2019 tavaszán. Pápateszéren hat buszváró van, idén mindegyiket felújítjuk, az egyik már elkészült. A rekonstrukciós munkákhoz a településre jellemző anyagokat is felhasználunk, például a helyi téglagyár régi, bontott tégláit. Önkormányzatunk jelentős gépparkkal rendelkezik, így nagyon sok munkát magunk is el tudunk végezni. A gépeink számára kialakítottunk két fűtött garázst – jegyezte meg Völfinger Béla.

A pápateszéri polgármester kérdésünkre elmondta, a 2018-as beruházások megvalósításához jelentős önrészt tettek hozzá, ezt elsősorban az önkormányzat takarékos és szigorú működése, gazdálkodása, valamint az évente folyamatosan növekedő helyi iparűzési adóbevétel tette lehetővé. Emellett a község saját földekkel is rendelkezik, amiből ugyancsak származnak bevételei. – A település méretéhez képest nagyon sok, csaknem 70 vállalkozás működik itt, aminek nyomán a négy évvel ezelőttihez képest mostanra megnégyszereződött a hozzánk befolyó iparűzési adó, ez pedig biztos hátteret ad Pápateszérnek. Ráadásul sokat spórolunk azzal, hogy a saját faaprítékunkkal fűtűnk, így nem kell gázt használnunk – fűzte hozzá Völfinger Béla.

Hangsúlyozta: közel 20 rendezvényt szerveznek, támogatnak minden évben a faluban, ami ugyancsak sok feladatot ad az önkormányzatnak. – Az elért sikerekben sok munka van, melyhez a munkatársak odaadó, áldozatos tevékenységére, nem utolsó sorban pedig a család támogatására is nagy szükség van – mutatott rá Pápateszér első embere.

Előretekintve a polgármester elárulta, 2019-ben folytatják a járda- és a parkolóépítést, valamint a parkosítást. Vásárolnak egy házat, ahol szolgálati lakást alakítanak ki, tervezik gyümölcsfák telepítését, az új óvodánál kerítést építenek, nem utolsó sorban pedig nagy reményeket fűznek a Magyar Falu Program pályázataihoz.