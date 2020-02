A betegek világnapjára emlékeztek a Csolnoky Ferenc Kórházban

A betegek világnapja alkalmából, a hagyomány jegyében került sor érseki szentmisére, valamint ökumenikus imádságra a Csolnoky Ferenc Kórház Csillag Termében.

Udvardy György érsek szentbeszédében elmondta: korlátainkban, gyengeségünkben benne van az Isten. Ezt nagyon sokszor úgy tapasztaljuk meg, hogy ott vannak a felkészült szakemberek, a munkatársak és azok a testvérek, akik a reményt életben tartják.

Azt is hangsúlyozta, Istennek az is fontos, hogy tudjon örülni. Az emberi életnek minden eleme, tapasztalata fontos, benne akar lenni. Isten benne van az ember életében – emelte ki. Nem csak egyszerűen egy társat jelent, aki kísér minket, hanem szoros együttérzést is jelent. Ez az isteni szolidaritás azt is jelzi, hogy nem csak az emberi élet nehézségeiben van ott az Isten. Ha látjuk az elérhető valóságot, akkor összeszedjük erőnket, mert látjuk az értelmet és aztán sok-sok erőfeszítéssel el is érjük célunkat – fűzte hozzá az érsek, aki szerint ezek az erőfeszítések nem a keresztet jelentik, ugyanis a kereszt abban mutatkozik meg, amikor nem látjuk a célt és az értelmet.

Jézus ebben is társunk: meghal a kereszten, de a halál az új élet reményét is magában hordozza. Hiszünk abban az életben, ami a halálon át vezet a feltámadásba, és ezért tartjuk nagyon fontosnak azt az életet, amit élünk – mondta Udvardy György. Hozzátette továbbá, hogy fontos időről időre megünnepelni azt a lelkipásztori szolgálatot, ami kórházainkban és idős otthonainkban történik.

A misén az érsek Nagy Károly apátkanonokkal megszentelte és kiosztotta a betegek kenetét az azt kérőknek. Az ökumenikus misén a protestáns felekezetek részéről Isó Zoltán evangélikus lelkipásztor és Wessetzky Szabolcs, református egyházmegyei jegyző, kórházlelkész hirdetett igét.

Mint az ismeretes, a betegek világnapját 1992 óta tartják meg Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére február 11-én, ugyanis 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűz­anya Soubirous Bernadett tizennégy éves francia lánynak Lourdes-ban. A betegek világnapját a veszprémi kórházban 2000-ben hirdették meg először, 2001 óta a protestánsokkal együtt szervezik az ökumenikus eseményt.