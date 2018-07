A biztonságról meséltek gyerekeknek a zirci táborban

A zirci Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. július 16-tól második táborát szervezte meg a város, és a környező települések általános iskolásainak a biztonság jegyében, közölte Aradi Virág megyei rendőrségi sajtóreferens.

A diákoknak a Veszprém Városi Baleset-megelőzési Bizottság titkára saját kisfilmjét mutatta be, mely arról szólt, hogy a kerékpárosok, gyalogosok milyen szabálysértéseket követnek el gyakran, azok milyen következményekkel járhatnak, emellett beszélt nekik a megelőzésről is. A Veszprémi Rendőrkapitányság megelőzési előadója pedig a kerékpárok kötelező felszereltségét részletezte a gyerekeknek, illetve a fejvédő jelentőségét, helyeskiválasztását, használatát, és utalt a kerékpárok biztonságos lezárására is. A táborban a gyerekeknek a Pintér-hegyi Parkerdő és Tanösvényen a megelőzési előadóval kiránduláson gyakorolták a terepen való tájékozódást, aki megmutatta a diákoknak a hagyományos és az internetes térképek használatát. Beszélt nekik azokról a szolgáltatásokról, amelyeket a sportórák és az okos telefonok nyújtanak a pillanatnyi pozíció meghatározásához, a helyes irány követéséhez. A túrán felhívta a figyelmüket arra is, hogy egy esetleges eltévedésnél mik lehetnek azok a támpontok, amelyek tájékozódásként segíthetik a keresésben résztvevőket.