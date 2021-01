A Brexit utáni első napok egy Angliában élő Veszprém megyei szemével

Január 1-től az Egyesült Királyság elszakadt az Európai Uniótól. Az átmeneti időszak lezárult, a Brexit befejeződött. Milyen a közhangulat most a szigetországban? Mire számítanak az ott élő emberek? Erről kérdezősködtünk.

Egy tíz éve Angliában dolgozó, nevének mellőzését kérő, Veszprém megyei fiatal mesélt nekünk a tapasztalatairól.

Mint mondta, eleve nagyon összetett ez a helyzet, de a Covid még zavarosabbá tette a képet: nem lehet minden esetben tisztán látni, hogy az adott probléma elsősorban a Brexitnek vagy a járványnak köszönhető.

– Több ponton nagy a bizonytalanság még most is, hiszen egyrészről nagyon sokáig elhúzódott ez az egész folyamat, másrészről pedig több, az Egyesült Királyságon belüli változást csak a nyári hónapoktól vezetnek majd be. Ilyenek lesznek például a bevándorlással vagy a szigetországi munkavállalással kapcsolatos változtatások. Ezekről még nincsenek pontos információk, de annyit már mindenki lát, hogy az év közepétől lényegesen nehezebb lesz kint munkát vállalni. Azokkal pedig, akiknél bármilyen hivatalos papírral kapcsolatban felmerül valamiféle probléma, nem tudjuk, mi lesz, de túl sok jóra nem számíthatnak.

Ha Londonban ma bemész egy kávézóba, szinte biztos lehetsz benne, hogy az egyik felszolgáló Magyarországról jött. A közeljövőben ez garantáltan meg fog változni – mesélte a fiatal.

Hozzátette, hogy a munkavállalók mellett a szállítmányozók veszíthetnek nagyon nagyot a Brexittel.

– Komoly problémákat okoz, hogy a vámunióból kikerült az Egyesült Királyság. Ez hosszú távon azt fogja jelenteni, hogy minden drágább lesz, de jelenleg az átlagember még nem érzékel igazán ebből semmit, mivel azokat a termékeket, amelyeket most veszünk a boltokban, még korábban hozták be az országba. A bizonytalan vámhelyzet miatt egyébként a legtöbb cég a kivárás stratégiáját alkalmazza. Sokan úgy taktikáznak, hogy ebben a kérdéses időszakban egyszerűen nem szállítanak semmit, így kerülik el a határokon való fennakadást. Viszonylag korán és sok helyről lehetett hallani arról is, hogy bizonyos cégeket – például a halászattal, halászati termékekkel foglalkozókat – rendkívül negatívan érinti majd ez az új helyzet, mivel nem tudnak ezentúl olcsón árút szállítani az Unió országaiba – magyarázta.

Az Angliában élő fiatal felhívta a figyelmünket arra is, hogy amennyire meglepően indult az egész Brexit-kérdés az Egyesült Királyságban, legalább annyira érdekes, ami most történik az ehhez való állampolgári viszonyulást tekintve.

– Az Európa-kérdés a 2010-es évek elején egy marginális jelenség volt a szigetország politikájában. Érdekes, hogy 2016-ban, amikor az EU-tagságról szóló szavazást tartották, nagyon kevés volt az Európai Unió mellett kiálló megmozdulás, mostanra viszont ez teljesen megváltozott. Az elmúlt pár évben rengeteg emberben felértékelődött és megerősödött az EU-s identitás, ezzel párhuzamosan pedig megszaporodtak az EU melletti tüntetések is. Egyértelműen arra lehet számítani, hogy a következő, 2024-ben tartandó választásokon az Európához való viszonyulás kérdése döntő fontosságú lesz. És ez elsősorban nem gazdasági, hanem identitáskérdésként fog megjelenni – fejtegette.

Megtudtuk azt is, hogy az Egyesült Királyság egységét is komoly veszélyben érzik az állampolgárok, hiszen Skócia jelenleg éppen a Brexitre hivatkozva akar szavazást tartani az elszakadásról, de Észak-Írországgal kapcsolatban is felmerült, hogy a jelenlegi körülmények között nem igazán éri meg nekik a britekkel maradni. Ez persze felveti Írország újraegyesítésének a kérdését, amely pedig a protestáns és katolikus kérdést emeli ismét napirendre.

– Angliában sokan emlegetik úgy a Brexitet mint „birodalmi másnaposságot”. Egy biztos, politikailag és gazdaságilag rendkívül erősen megrengeti az Egyesült Királyságot az elszakadás.