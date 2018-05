A Család- és Karrierpont a nők elhelyezkedését segítené

A nők munkaerőpiaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása a célja annak a Család- és Karrierpontnak, amely kedden nyílt meg az Újlaky utcában.

Helyi megoldásokkal és együttműködésekkel segítné a bevezetőben említett célok megvalósulását a várpalotai önkormányzat. Jelentős összeget, 200 millió forintot sikerült európai uniós forrásból nyerniük a projektre, amelyet a Fiatal Családosok Klubjának Egyesületével (FICSAK) karöltve valósítanak meg konzorciumi formában – hangzott el az ünnepélyes átadáson, ahol Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

– Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak is csatlakoznia kell ahhoz a kormányzati kezdeményezéshez, amely a családokat helyezi az előtérbe. Ezt a város idei költségvetésében is próbáltuk megjeleníteni, hiszen az önkormányzat a korábbinál nagyobb összeggel támogatja a születendő gyermekeket, de a tervek között szerepel az is, hogy pályázati források bevonásával még nagyobb támogatást adjunk a gyermeket vállaló családoknak – hangsúlyozta a polgármester.

Campanari-Talabér Márta polgármester hozzátette, hogy törekvéseikbe tökéletesen beleillik a Család- és Karrierpont létrehozása is. A központ célja ugyanis egy olyan térségi munkaerőpiaci állapot kialakítása, ami megkönnyíti az atipikus munkavállalást és a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű nők munkaerőpiacra való gyorsabb visszatérését. E célok elérése által javulhat a családok anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése is.

Az Újlaky utcában, az egyik társasház földszintjén kialakított központban a képzéseken lesz a hangsúly, mivel a munkaerőpiacra visszatérni kívánó női munkavállalók esetében sokszor a legfőbb akadály a szükséges kompetenciák hiánya – tette hozzá Király Nóra, a FICSAK elnöke. Nemcsak a munkavállalókat, hanem a munkáltatókat is megszólítaná azonban a várpalotai Család- és Karrierpont, számukra szemléletformáló rendezvényeket tartanak majd, ahol többek között a helyi és nemzetközi atipikus, azaz a megszokottól egy vagy több elemében eltérő foglalkoztatási modellekkel s azok előnyeivel ismerkedhetnek meg a cégek.

Az átadáson – ahol színes léggömbök levegőbe engedésével ünnepelték az iroda megnyitását a megjelentek – ott volt s üdvözölte a beruházást Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, valamint Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár képviseletében Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) vezetője is.