A cseszneki önkormányzat idén a szokásosnál több pályázatot adott be

Retrójuniális megtartását tervezi jövőre a cseszneki önkormányzat és először szervezné meg Zsigmond Király Ünnepét a községben.

A rendezvények miatt írt pályázatok eredményére még várni kell, de az biztos, hogy a faluház felújítása elkezdődhet, a projekthez igényelt támogatást már elnyerte a település.

– A koronavírusjárvány, a fertőzésveszély okán hozott intézkedések nyomán az elmúlt hónapokban nyugalmasabb időszakok is voltak a polgármesteri hivatalban. Ezeket is kihasználtuk, a szokásosnál is több pályázatot állítottunk össze – mondta el Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester és rögtön hozzátette: a Veszprém Megyei Önkormányzattal, Zirccel és Olaszfaluval közös projekt keretében egy jövő évi rendezvény tervét készítették el. Mindegyik településen meg tudnak majd tartani várhatóan egy-egy programot. A cseszneki címe: Zsigmond Király Ünnepe. A cél a helyi identitás, azaz önazonosságtudat erősítése és a közösség összetartásának fokozása.

Sokan tudják, hogy a cseszneki vár az egyik legszebb, legpezsgőbb időszakát Zsigmond király uralkodása alatt élte, a XV. században. Ezért jövő augusztusban fel szeretnék idézni emlékét a várjátékokhoz hasonló eseményekkel, több helyszínen. A romok közt és a faluházban szeretnének vonzó szórakozási alkalmakat kínálni a falubelieknek, vendégeiknek és az ideérkező turistáknak is. Azokat helyi kézműves termékek, készítmények, termények vásárával akarják kiegészíteni, a korabeli szakmákat, öltözeteket, táncokat is bemutatva. Mindennek megvalósításához két és fél milliós pályázati segítséget igényeltek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásából. A támogatás megítélése még folyamatban van.

Retrójuniális, retróslágerek

A cseszneki önkormányzat Vámhegy Egyesülettel közösen írt pályázata révén jövő júniusban retró juniálisra kerülhet sor, amelyen a régi majálisok hangulatát elevenítenék fel. Ehhez már a támogató okirat is megérkezett, ugyanis a Magyar Falu Programból kétmillió forintot nyertek hozzá. Tervezik a hatvanas, a hetvenes és a nyolcvanas évek slágereit játszó fellépők, zenészek, énekesek meghívását és mazsorettcsapatokat is felkérnek egy-egy látványos műsor előadására. A sört és a virslit jóízzel fogyasztók otthonka-divatbemutatót nézhetnek meg, drukkolhatnak a nős és a nőtlen helyiek fociversenyén pályára lépőknek.

Új fények, busz és karbantartó gép

Karácsonyi díszkivilágítását tavaly önerőből kezdte el kialakítani a község. Így több kandeláberre fényeket telepítettek. Idén pályázati forrásból szeretné az önkormányzat bővíteni a díszek számát. Még nem kapott értesítést a támogatás megítélésről a falu. Hasonlóképp várja annak a kiírásnak az eredményét, melynek keretében sörgyártótól alkoholmetes termékeket nyerhet el rendezvényeinek megtartásához.

Mivel a településgondnoki jármű már jópár éves, egy újabb vásárlásához is pályázati pénzt igényelt az önkormányzat és hasonlóképp szeretne olyan karbantartó gépet beszerezni, amivel a közterületeket tarthatja rendben. Utóbbi okból már a korábbi esztendőkben is adott be pályázatot Csesznek. Remélhetőleg hamarosan sikerrel jár, támogatáshoz jut.

Fűtés, burkolás, lépcsőjavítás

Az már biztos – megszületett ugyanis a támogatói döntés -, hogy a faluházat felújíthatja a Magyar Falu Program keretében a cseszneki önkormányzat. Egyelőre a kivitelezői árajánlatokat gyűjtik – tudtuk meg a faluvezetőtől. Trieblné Stanka Éva Renáta azt is elmondta, hogy jövő júniusig szeretnék a munkálatokat befejezni a polgármesteri hivatalnak és a művelődési háznak is otthont adó épületben. A fűtést biztosító rendszerrel régóta problémák voltak, ennek megújítása az elsődleges feladat, mert még egy telet már nem bírna ki. Az elnyert tizenöt millió forintos támogatás révén szeptemberben kezdik el az új berendezések beszerelését. Emellett a továbbiakban a tetőtérben két helyiség burkolását cserélik ki és az előtérbe, egy irodába új járólapokat rakatnak le. A bejárati ajtó előtti lépcsősor megsüllyedt, ezt is meg tudják javíttatni. Befejezhetik a parkolóhelyek térkövezését, felújítják a hátsó járdát és megoldhatják a csapadékvíz elvezetését.

Játszótér, óvoda

Játszótér kialakítására ötmillió forintot nyert Csesznek. A faluház mögött építik fel. Ugyan ezzel a helyszínválasztással nem mindenki ért egyet, de a polgármester reméli, sokan elégedettek lesznek vele, sokaknak örömet okoz majd a gyermekjátszó. Már nem változtathatnak a terveken és a sportpálya melletti területen, mivel távolabb van a faluközponttól, kevesebben tudnák gyakran használni a játékokat, amiket jövő tavasszal szeretnének kihelyezni. Egyelőre a kivitelezéshez szükséges árajánlatokat gyűjtik. S azt is érdemes tudni, hogy a faluháznál lévő részen a mosdók elérése is biztosított, közterületi kamerák is biztonságosabbá teszik a helyszínt. Azon lesz az önkormányzat, hogy a játszótér használata senkinek se okozzon kellemetlenséget.

Csesznek, Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop közösen működtetett óvodájának, a fűtésének korszerűsítéséhez ugyancsak a Magyar Falu Programban nyert támogatást a három önkormányzat. A szükséges munkálatok már csaknem befejeződtek, az új rendszer majdnem kész. A feladatok elvégzését az intézmény dolgozói azzal segítették, hogy a pakolásban, a takarításban közreműködtek.