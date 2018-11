A digitalizáció javítja az ítélkezés hatékonyságát

Nyílt napon mutatták be a Veszprémi Törvényszéken a megvalósult és a tervezett elektronikus fejlesztéseket.

Némethné Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke köszöntőjében kiemelte, a digitális fejlesztések az ítélkezés hatékonyságát és az ügyfelek hozzáférését is javítják. Hozzátette, a globalspeech beszédleíró szoftver bírósági határozatok, ítéletek, tárgyalási jegyzőkönyvek készítésében nyújt segítséget a bíráknak, titkároknak.

Herdon Éva, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) gazdálkodási főosztályának főosztályvezetője Handó Tünde OBH-elnök üzenetét olvasta fel. Elhangzott, az OBH 3200 mobileszközt – notebookot és táblagépet – vásárolt a bíróknak. A rendezvényen a Veszprémi Törvényszék bírái is átvehették a távmunkát lehetővé tevő mobileszközöket.

Maka Mária, a Veszprémi Törvényszék polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégiumvezetője előadásában kiemelte, a fejlesztések csökkentik a bíróságok adminisztratív terheit és hatékonyabb munkavégzést tesznek lehetővé, ami gyorsabb ítélethozatalt is jelenthet. Hozzátette, a digitális bíróság projekt négy területen folyik, a program a határozatok egységesítését és anonimizálásának fejlesztését, a könnyebb hozzáférést biztosító E-akta – amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egyszerűbben és olcsóbban tekintsenek be a bírósági iratokba anélkül, hogy személyesen ellátogatnának a bíróságra – bevezetését, valamint a közhiteles nyilvántartások online összekapcsolását szolgálja. A jelenlévők kipróbálhatták a beszédfelismerő programot, a kép- és hangrögzítő eszközöket, míg a Veszprémi és az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársai többféle eszközt – térfogati (láb)nyomszkennert, drónt, bűnügyi technikai 3D-szkennert – is bemutattak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS