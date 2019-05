A fenntarthatóságról tanultak a Séd völgyében

Idén hároméves a Fenntarthatóság mindenKOR elnevezésű program: a Séd völgyében kreatív foglalkozások, interaktív, kipróbálható eszközök, játékos tanulás és szórakoztató ismeretátadás várja a völgybe látogatókat szombaton is, míg pénteken a veszprémi általános iskolásoké volt a terep.

A Fenntarthatóság mindenKOR program azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan és célszerűen használjuk fel – mondta a Naplónak Soósné Harsányi Sarolta, a Bakonykarszt Zrt. üzemviteli osztályvezetője. Számukra a legfontosabb erőforrás a víz, ezért fontosnak tartották, hogy részt vegyenek a programokon, ráadásul a rendezvény kiemelt témája a víz. A társaság 122 településen szolgáltat ivóvizet, és 88 település szennyvízelvezetését, -tisztítását végzi a megyében.

Elhangzott, a vízbázisok 84 százaléka kiváló minőségű karsztvíz, ami azt jelenti, hogy a legtöbb helyen ásványvíz minőségű víz folyik a csapokból, ezért arra buzdítanak: igyunk csapvizet, hiszen egészséges, és tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, amelyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Ugyanakkor a víz a legjobban ellenőrzött élelmiszerünk is, hiszen rendszeresen kontrollálják. Érdekes tény: egy liter csapvíz 50 fillérbe kerül, szemben a palackozott vízzel, ami jóval drágább. Ráadásul fogyasztásakor nem keletezik műanyaghulladék.

A veszprémi Víziközmű Múzeum – sok más mellett – azért is fontos a Bakonykarszt számára, hogy minél fiatalabb korban megismerhessék a gyerekek a környezettudatos szemléletet, hogy felnőve ők is ezt adják tovább a saját családjukban. Az egy főre jutó vízfogyasztás a vezetékesvíz­ellátás előtt körülbelül 5-10 liter volt naponta, majd a vezetékes rendszerek kiépítésével ez a szám egyre nőtt, egészen az 1990-es évekig, amikor is 500 liter is volt. Jelenleg az országos átlag 160 liter, de ez a Bakonykarszt szolgáltatási területén ennél kevesebb, ugyanis a 100 litert sem éri el a vízfogyasztás.

Az osztályvezető arról is beszélt, hogy a Dunántúl és Veszprém kivételes helyzetben van, ugyanis egy nagy karsztvízbázison „ülünk”. Sok évre elegendő a víz, azonban a vízminőséget nagyon komolyan kell venni, és meg kell őrizni, hogy ne csak mi, hanem unokáink is fogyaszthassák.

Olyan autókat kell gyártani, amelyek nem füstölnek, és a szemetet külön kukákba kell gyűjteni – ezt már Kasza Zsigmond, a Botev-iskola 1. B osztályosa mondta nem sokkal később kérdésünkre. Osztálytársa, Marján Lujza szerint fontos az ivóvíz megvédése, hogy „ne haljunk meg”. A szintén 1/B-s Vörös Nóra hallott a fentiekről egy keveset, de neki a kézműveskedés tetszett.