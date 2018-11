A foglalkoztatók igényeit vennék figyelembe a jövőben

A harmadik ízben megrendezett munkáltatói fórumon az irányított szakképzés került előtérbe, az, hogy merre haladjon a foglalkoztatás.

Dobó Zoltán polgármestertől megtudtuk, hogy a programot a nagyobb foglalkoztatók kérésére hívták össze, hogy elmondják igényeiket.

– Beszélnünk kell a felnőttképzésről is, a foglalkoztatóknak, állami szerveknek, városoknak össze kell fogniuk, mert egyre több munkavállaló megy el külföldre, őket pótolni kell új belépőkkel, és az ország azon térségeiből kell hozni munkavállalókat, ahol nincs munkaerőhiány, azonban utóbbiak esetében foglalkozni kell az átképzéssel.

Miközben ma már mindenki azt szeretné, hogy az iskolából kikerülők egyből bevethetőek legyenek a munkaerőpiacon, a munkaadók középvezetői felnőttképzésre is igényt tartanak. A cégeknek szolgáltatásokat kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a munkavállalókat megtartsák, ehhez is segítséget kérnek – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy egyre nagyobb igény van a munkásszállókra is. A fórumon jelen volt a szakképzést biztosító intézmény fenntartója. A Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgatója, Szabó Csaba szerint a jövő év elején szakképzési megállapodást kötnek a szakképzési államtitkársággal.

– Az intézmény az ipari és szolgáltató szakmák terén biztosít képzéseket. Diákjaink el tudnak helyezkedni szakmájukban. Célunk, hogy ami iránt kereslet van, ahhoz tudjunk elég szakembert adni. Fontos az ipari háttér, az iskola ugyan jól ellátja az alapképzést, de a vállalkozásoknak szakos képzésre van igényük. Mi pedig szeretnénk biztosítani a szakembereket, bekapcsolódnánk a felnőttképzésbe is. A diákokat helyben kell tartanunk, ehhez az óvodától a szakképzésig kell biztosítani a helyeket.

Tanulmányi szerződést kell kötni, azt ma már megtehetjük a felnőtt munkavállalóval is. Az iskolának a céghez, a cégnek az iskolához kell terelnie a diákot – szögezte le. A helyi Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Szollár Gyula szerint eleve olyan diákokat képeznek, akikre szükség van a munkaerőpiacon. – De sajnos nincs elég gyerek, nem tudjuk beiskolázni emiatt a hiányszakmákat. Meg kell nézni, hol van tartalék ilyen szempontból. Tény például, hogy a szakképzésben nem jelennek meg a gyengébb tanulók, inkább gimnáziumba mennek – mondta az igazgató.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Tornai Tamás elmondta, hogy a Keresztury-iskolában a hegesztőképzés megszakadt, érdemes lenne ezzel mielőbb foglalkozni. Hangsúlyozta, hogy a térség vállalatai érdekében a szakképzett munkaerő megtartása is fontos. Szabó Csaba úgy vélte, az első feladat, hogy az intézmények írják össze, milyen képzettségű dolgozókra van igényük. Azt juttassák el azt az iskola vezetőjéhez. A fenntartó koordinál, a kamara pedig látja a megyei igényeket, a gyakorlati képzés lehetőségeit.