A foltvarrók a közös alkotás öröméért gyűltek össze Márkón

A Magyar Foltvarró Céh által Magyarország is csatlakozott 2010-ben a Varrjunk a szabadban! elnevezésű európai programhoz, amikor egy napra minden foltvarró kilép a szobájából, és a többiekkel közösen a szabadban varr.

Június harmadik szombatján a márkói foltvarrók is szerveztek egy jó hangulatú közös jubileumi varrást.

A 2004 januárjától működő Márkófolt Varrókör Egyesület idén lesz tizenöt éves, és az évfordulót összekötötték a szabadban varrás világnapjával.

A programra meghívták a környékbeli foltvarrókat is. Veszprémből, Kislődről, Nyirádról, Ajkáról, Városlődről és Győrből, közel 60 foltvarró érkezett a közös varrásra, amelynek célja az volt, hogy lepkemotívumokkal varr­ják körbe a márkói óvoda mintegy 150 méter hosszú kerítését.

A nagy meleg miatt fedett helyen, a kulturális központban ültek le a lányok és asszonyok, hogy elkészítsék a pillangókat. Hauckné Pálinkás Krisztina, a foltvarrókör tagja elmesélte, hogy a 2004 óta működő egyesület a falu, illetve a környező települések azon asszonyai számára szeretne aktív kikapcsolódást biztosítani, akik szeretnek varrni, öltögetni.

Külön varrónapokon felnőtt és gyermekcsoport is működik a faluban. Első helyi kiállítását 2005-ben rendezte a varrókör, és azóta a Balaton-parttól a környező településekig sok kiállításon bemutatkoztak már. A mostani rendezvényen – a közös alkotás mellett – a foltvarráshoz szükséges kellékeket is vásárolhattak a résztvevők, és a márkói varrókör kiállítása is színesítette az összejövetelt.

– Összehoztunk egy szép kiállítást, amelyre mindenki a legszebb munkáját hozta el – árulta el az egyesületet 15 évig vezető Migray Emődné Gabi néni, aki áprilisban elköszönt a tisztségétől, de természetesen aktív tagja maradt a varrókörnek, és továbbra is ő végzi a felnőttek és a gyerekek oktatását.

Elmondta azt is, hogy Szalai Enikőre a legbüszkébbek, aki 11 évesen kezdett el varrni, és 15 évesen már díjat nyert Birminghamben, egy nemzetközi fesztiválon 2011-ben.