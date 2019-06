A fürdőzők biztonságát szolgáló drónokat mutattak be Tihanyban

Drónflottát állítanak szolgálatba a vízimentők a Balatonon nyáron, így a bajba jutottak mentését a legkorszerűbb technológiával végezhetik a szakemberek.

A három drónt pénteken mutatták be Tihanyban, az eszközöket nyáron próbaüzemben használják, és ha beválnak, akkor a jövőben bővíthetik a számukat. Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke kiemelte, a Balaton Európa legbiztonságosabb tava, a drónok révén pedig előbb kapnak információt a bajba jutottról, ami növeli a megmentés esélyét. A két kutató drón az Alpha és a Bravo neveket kapták, az eszközöket kamerával, hangszóróval – amivel utasításokat tudnak adni a bajba jutottnak a mentési központból –, valamint hőkamerával is felszerelték.

Utóbbi nagy segítséget jelent szürkületben vagy éjszaka a bajba jutott személy helyének beazonosításában. A harmadik, Charlie-nak elnevezett drón arra képes, hogy egy patronnal rendelkező, automatikusan felfújódó mentőeszközt szállítson és dobjon le a bajba jutottnak, amelynek segítségével már meg tudja várni, amíg a vízi mentők hajóval a helyszínre érnek. A drónok közül egy-egy a Balaton keleti, középső és nyugati medencéjében állomásozik majd, és napi 24 órában állnak a szolgálat rendelkezésére. Az elnök elmondta, a strandi vízimentők tavaly 3600 esetben segítettek, a szolgálat hajói száz alkalommal avatkoztak be.

A drónokat a Magyar Telekom bocsátotta a vízimentők rendelkezésére. Szabó Melinda, a társaság vezérigazgató-helyettese az egyik drón mikrofonján keresztül jelentette be, hogy a társaság mentődrónjai a balatoni vízimentők munkáját segítik. Szabó Béla, a Magyar Telekom márka- és lakossági kommunikációs igazgatója elmondta, egyéves előkészítés után kezdik meg szolgálatukat a drónok. Bors Róbert, a Duplitec Kft. üzletág vezetője elmondta, az eszközök a tó közepéig be tudnak repülni, és akár 70 kilométer per órás sebesség elérésére is képesek. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke üdvözölte, hogy az állam, az önkormányzati szereplők, és civilek szervezetek mellett új szereplőként a Magyar Telekom is bekapcsolódik abba az együttműködésbe, amely a tónál nyaralók biztonságát segíti elő.