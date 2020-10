A gyerekek beoltásával az egész társadalmat meg lehetne óvni

December közepétől márciusig tart az influenza szezonja, több tízezer megbetegedést okozhat.

A védekezést nehezíti, hogy gyorsan terjedő és változékony vírus. Infektológust és csecsemő- és gyermekgyógyászt is kérdeztük, fontos-e beadatnunk az influenza-védőoltást most, a koronavírus-járvány idején. Az influenza veszélyességét a változékonysága okozza, és hogy cseppfertőzéssel gyorsan terjedő vírusos légúti megbetegedés. A védőoltás jó eséllyel segít elkerülni a megbetegedést, de évente ismételni kell: egyrészt idővel csökken az ellenanyagszint, másrészt a WHO-ajánlásnak megfelelően az oltóanyag-termelők évente aktualizálják a vakcina öszszetételét, így alkalmazkodva a vírusok aktuális változásaihoz – tisztázza dr. Schneider Ferenc infektológus.

A szakembert néhány hete már megkérdeztük: érdemes-e beadatni ősszel az influenza elleni védőoltást? A válasza akkor is, most is egyértelmű igen. Mint mondta: az új koronavírusról és az influenzavírusról egyaránt kiderült, hogy az idős, krónikus betegségben szenvedő embereknél nagyon magas arányban képes súlyos betegséget okozni.

Arról továbbra is kevés ismeretünk van, hogy mire számíthatunk, ha a két vírus egyszerre van jelen. A krónikus betegek, anyagcserebetegek, cukorbetegek esetében az influenzaoltás komoly megelőző védőoltás.

Az egészségeseknek is javasolják, így az influenza ellen rendelkeznek majd bizonyos védettséggel, és ha lázas légzőszervi betegségük lesz, legalább az influenza valószínűségét ki lehet zárni. Az influenzának van hatékony vírusellenes gyógyszere is, amit öt napig kell szedni normál esetben. Ez receptköteles, Magyarországon elsősorban a kockázati csoportokba tartozó és/vagy súlyos influenzás betegek kezelésére ajánlott. Szedését a betegség kezdetén, 24-48 órán belül kell megkezdeni. Megelőzésre nem ajánlott, mert szedése során a kórokozók ellenállóvá válhatnak, rezisztencia alakulhat ki.

Dr. Pölöskey Péter gyermekorvos is határozottan javasolja az influenza-védőoltást a gyerekeknek. Arra hívja fel a figyelmet, hogy bár gyerekkorban az influenza- és a koronavírus tünetmentes hordozása sem ritka, a két betegség tünetei nagyon hasonlóak lehetnek. Gyakori a magas láz, a köhögés, a nehézlégzés, a fáradékonyság.

A gyermekkori Covid-fertőzés első tünetei az influenzához hasonlóan a torokkaparás, orrdugulás, orrfolyás lehet, előfordulhat hasmenés. Fontos különbség a szag- és ízérzés elvesztése, ez a gyerekeknél ritkább.

A gyerekek fertőznek leginkább a családtagok, ismerősök és egymás között, vagyis széles körű influenza elleni oltásukkal jó eséllyel az egész társadalmat meg lehetne védeni a súlyos influenzajárványtól. Az oltás ráadásul csökkenti az influenza komplikációit, a középfülgyulladást, a néha kórházi kezelést is igénylő tüdőgyulladást. Különösen fontos, hogy ne maradjon el a védőoltás a várandósok, a 6 hónapos–12 éves, a krónikus beteg és az olyan gyerekek körében, akiknek környezetében olyan családtag – 6 hónapnál fiatalabb csecsemő, idős krónikus beteg nagyszülő – él, akiknek a védelmét a családtagok együttes oltása jelentheti.

A doktor cáfolja, hogy a védőoltástól sokan még jobban megbetegednek.

– A Magyarországon forgalomban lévő védőoltások egyike sem képes valódi influenzabetegséget létrehozni. Az előfordulhat, hogy az oltást egy-két nappal követő reakciók – fejfájás, karfájdalom, hőemelkedés, fáradékonyság – kellemetlenek. Érdemes az október és december közötti időszakra időzíteni az oltást. Ugyanakkor még a járvány alatt is érdemes oltani, mert előfordul, hogy az influenzaszezon áprilisig kitart.