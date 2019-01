Sokszínű programjával a nyitottságra törekszik a pápai hagyományőrző egyesület

Tartalmas évet tudhat maga mögött a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület: amellett, hogy a korábban útjára indított rendezvényeik folytatódtak, több új kezdeményezést is megvalósítottak a múlt évben.

Schmidt Orsolya, a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület vezetője megkeresésünkre kifejtette, az egyesület nyitottságra törekszik, így a közgyűléseken, megbeszéléseken túl szinte minden programjukra várják az érdeklődőket. – Nagyon örülünk annak, hogy egyre többen látogatnak el rendezvényeinkre és ismerik meg a zsidóság hagyományait, kultúráját, múltját és jelenét egyaránt. Fontos, hogy a pápai zsinagóga épületét is sokan a programok során ismerik meg, és nemcsak a városból, hanem közelebbi és távolabbi településekről egyaránt érkeznek érdeklődők – hangsúlyozta. – Tavaly már hagyományként tarthattuk meg purim és hanuka ünnepét, ahol a zsidó múlt egy-egy szeletét ismerhetik meg, akik csatlakoznak a programokhoz. Ilyenkor a közös tanulás mellett az ünnepekhez kötődő ételek és italok kóstolására is lehetőség nyílik; mindez könnyen feledteti a téli hideget a zsinagógában – mutatott rá Schmidt Orsolya.

Megjegyezte, Sétáljunk együtt! elnevezésű sorozatukban két kirándulást is szerveztek 2018-ban, ezek szintén nyitottak voltak minden érdeklődő számára. Áprilisban Balatonfüreden jártak, ahol a Zsidó Kiválóságok Házát tekintették meg, és a Jókai-villát is meglátogatták. Ősszel pedig Győrbe kirándultak, ahol a helyi hitközség vendégeként ismerhették meg a győri zsinagóga történetét, valamint a zsidóságot bemutató helytörténeti kiállítást. Az egyesület vezetője hozzáfűzte, örömükre szolgált, hogy ezzel folytatták azon céljukat, hogy jobban megismerhessék a térség zsidó közösségeit. Sőt, tavaszra is van tervük, melyre sokan várnak már – egy újabb budapesti kirándulás a cél. – A júliusi holokausztmegemlékezés mindig fontos számunkra, hiszen ilyenkor látogatnak haza azok, akiknek családi gyökereik a városhoz és a környező falvakhoz kötődnek. Emlékezünk, emlékeztetünk, de a jövő felé tekintve, a zsidóság megismertetésére téve a hangsúlyt – tette hozzá.

Schmidt Orsolyától megtudtuk, új kezdeményezésként indították útjára a Zsinagógai séták programjukat a Sétáljunk együtt! sorozat részeként július végén, mely tematikus előadásaival hat alkalommal, szerdánként adott ízelítőt az érdeklődőknek a zsidó hagyomány, kultúra és vallás világából a zsinagógában. A közös tanulással számos témát érintettek: zsinagógák, ünnepek, jelképek, étkezés, héber nyelv. Céljuk az volt, hogy az épületet minél többen megismerhessék, s a szép építészeti teret szóbeli tartalommal is megtölthessék. Az érdeklődés igazolta, hogy erre szükség van, így szeretnék ezt tovább folytatni idén.

– A legnagyobb kihívást a Zsidó Kulturális Napok programjai jelentették számunkra szeptemberben. Régóta terveztük, hogy legyen egy olyan hétvége, amikor egy kicsit szélesebb palettán tudjuk megmutatni a zsidóságot. Ennek köszönhetően jött létre e rendezvény Pápa önkormányzatának támogatásával. Az ingyenes előadásokat, koncerteket, prózai bemutatókat, játszóházat és gasztronómiai kóstolót is tartalmazó két nap sokakat vonzott a zsinagógába. Az érdeklődők az eilati delegációnak köszönhetően Izrael városát is megismerhették az előadások során. Örömünkre szolgált, hogy meghívott vendégeink mind pozitív élményekkel gazdagodva tértek haza városunkból. Reméljük, hogy idén szeptemberben folytathatjuk e kezdeményezést – árulta el az egyesület vezetője.

Hangsúlyozta, munkájuk során új tagok is csatlakoztak az egyesülethez, és rendezvényeiket is szép számú állandó résztvevő keresi fel. – Köszönjük nekik, hogy nyitottan és a megismerés igényével várják programjainkat. Szeretnénk, ha ez a létszám növekedne, korosztályi határok nélkül, hiszen szükség van az aktív segítőkre ahhoz, hogy programjaink sorát bővíteni tudjuk. Pozitívum, hogy egyre többen látogatnak el a zsinagógába, egyénenként és csoportosan egyaránt. Úgy gondoljuk, ez a város számára is meghatározó lehet a későbbiekben – fogalmazott. – Reméljük, hogy ez az esztendő, melyet Pápa önkormányzata a holokauszt emlékévének hirdetett, még több lehetőséget ad arra, hogy terveinket megvalósíthassuk, és még többet tanulhassunk együtt a zsidóságról, annak pápai múltjáról, amely hozzájárult városunk sokszínű, gazdag hagyományaihoz – zárta Schmidt Orsolya.