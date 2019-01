A halőrzési beszámolók alapján szépítésre várnak az adatok

260 feljelentés, 11 bűncselekmény, két kilométernyi felszedett halászháló, több mint ötmillió forint halvédelmi bírság, 87 évnyi eltiltás – ez a 2018-as év halőri mérlege számokban.

Az elmúlt öt évben nem változott számottevően a szabályszegők száma, mint ahogyan az engedély nélküli horgászatot sem lehet letaszítani a vezető törvénysértések képzeletbeli trónjáról -írta a balatonihal.hu.

A felsorolásban szereplő adatsor számait összehasonlítva a 2000-es esztendő számaival – amikor nyolcszáz feljelentés született és 40 kilométernyi hálót szedtek fel a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. halőrei – talán lehet javuló morálról beszélni. Ennek ellenére a legnagyobb számban előforduló szabályszegés még mindig az engedély nélküli horgászat. 2018-ban 88 esetben próbálkoztak állami jegy megváltása nélkül horgászélményekhez jutni. A legtöbb ilyen jellegű szabályszegésre nyáron derül fény, amikor a helyiek mellett nagy számban jelennek meg vendéghorgászok a Balatonnál és a befolyók mentén, illetve tavasszal, a Nyugati-övcsatornán a hal ívási vándorlása idején. A társaság beszámolója szerint több esetben fordul elő az, hogy egy-egy horgász halmozza a szabályszegéseket.

A tavalyi „szekció-győztes” egy engedély nélkül és hat bottal horgászó személy volt. Egy kilencbotos, egy- egy hét-, hat- és ötbotos versenyző mellett hárman zsonglőrködtek négy bottal, negyvenegyen pedig három bottal. A hárombotos horgászok között voltak szabályszegést halmozók, így nyolcan méreten aluli halat tartottak (volna) meg, ketten a fogási napló vezetését mulasztották el, egy horgász a behúzás szabályát sértette meg és hárman hagyták őrizetlenül botjaikat. További tizenhárom esetben találkoztak a halőrök őrizetlenül hagyott horgászfelszereléssel, két esetben turistajeggyel rendelkező, ám a megengedett egynél több bottal horgászókkal.

A felső méretkorlátozást két ízben, a csónakos tilalmat egy esetben sértették meg horgászok. A fogási napló vezetésének elmulasztása szintén gyakran előforduló probléma a vízparton, harmincnyolc esetben volt példa erre tavaly. Itt is voltak halmozók, egy horgász „hárombotozott”, hárman méreten aluli halat csúsztattak szákjukba. Ketten buktak le azzal, hogy a megengedettnél több halat zsákmányoltak, egyikük jó szívvel el is ajándékozott a prédából. A 2018-as esztendőben tizenegyen voltak olyanok, akik a horgászati szabályok megsértésénél tovább mentek és bűncselekmény miatt jártak el velük szemben a tettenérést követően a rendőrök. A tiltott eszközök és módszerek széles tárházát vonultatták fel, így voltak halászhálóval, sorhoroggal, varsával és szigonnyal orvhalászók, de gereblyézőket is tetten értek halőrök. A behúzás szabályait pedig tizenhárom esetben sértették meg a horgászok.