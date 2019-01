A háziorvos is ajánlja a bárányhimlő elleni oltás beadását

Egyre többen kérik a bárányhimlő elleni védőoltás beadását hazánkban. A vakcináért még fizetni kell, rövidesen azonban a kötelező oltások körébe kerülhet az oltóanyag.

A napokban jelent meg az Európai Unió hivatalos közbeszerzési értesítőjében a kétévesnél fiatalabb gyermekek bárányhimlő (varicella) elleni védőoltásához szükséges vakcinatender. A védőoltás várhatóan ősztől lesz a Nemzeti immunizációs program része, közölte korábban az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A bárányhimlő elleni védőoltás az 1990-es évek vége óta érhető el Magyarországon, és az utóbbi nyolc-tíz évben vált egyre ismertebbé és népszerűbbé.

Dékán Annamária házi gyermekorvos elmondta, a bárányhimlő megelőzésének egyetlen módja a betegség elleni védőoltás beadása.

A háziorvos elmondta, a betegség különösen 15 éves kor felett veszélyes, a lefolyása is lassabb, és súlyos szövődményeket okozhat. A gyermekeknél ritkábban történik felülfertőződés, ám gyenge immunrendszer esetén a fertőzés továbbterjedhet, károsíthatja a belső szerveket is, és akár agyvelőgyulladás is kialakulhat.

Szintén komoly kockázatot jelent a terhes nőkre és magzatukra a vírus, hívta fel a figyelmet a szakember.

Dékán Annamária körzetében az elmúlt években egyre több szülő kéri a bárányhimlő elleni védőoltást, és a fenti veszélyek miatt a háziorvos is ajánlja a vakcina beadását. A védettséghez kétszeri oltás szükséges: a társadalombiztosítás által egyelőre nem támogatott vakcinák mintegy 17 ezer forintba kerülnek. A szakember elmondta, a védő­oltás az egyéves kor betöltése után adható a kisgyermeknek, az oltást hat hónap múltán kell ismételni.

A szakember arról is beszélt, a bárányhimlő egy rendkívül virulens fertőzés: ha felbukkan egy közösségben, akkor nagyon rövid idő alatt sokakat megbetegít. Felidézte, hogy három évvel ezelőtt a gyulafirátóti óvodában söpört végig a vírus, és az intézmény szinte minden óvodása megfertőződött a betegséggel néhány nap alatt.

A vakcina iránti kereslet az utóbbi években megduplázódott, 2017-ben csaknem 75 ezer oltóanyagot adtak el, míg a korábbi években csak évi 35 ezret értékesítettek belőle Magyarországon. Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint évente 38-40 ezer bárányhimlőst regisztrálnak, a gyermekorvosok pedig évi százezerre teszik a fertőzöttek számát. A cseppfertőzéssel terjedő betegségen 15- 16 éves korára a lakosság 95 százaléka átesik.