A helyi sérült fiataloknak gyűltek a perselyadományok Pápán

A helyi egyetemes imahét perselyadományaival a fogyatékkal élő fiatalokat és családjukat segítő Barátság Klubért Alapítvány munkáját támogatják a hívek.

Egyetemes imahetet tartottak ezen a héten Pápán is a Krisztus-hívők egységéért, mindennap más helyszínen voltak istentiszteletek különböző lelkészek igehirdetésével.

Szerdán a Nagytemplomban Salgó Ferenc kanonok-plébános az „érjétek be azzal, amitek van” ige alapján óvva intette a pénz és az anyagi javak túlzott szeretetétől a híveket, akiket aztán agapéra vártak a katolikus iskola aulájában.

– Fontos, hogy felismerjük Isten irántunk való szeretetét, mert ezáltal béke költözik a szívünkbe, megelégedettséget hoz az életünkbe. Ugyanakkor az emberben van olyan törekvés, hogy semmi nem elég neki. Nem értékeli eléggé, kevésnek tartja, többre vágyik. De Jézus azt tanítja nekünk, hogy nem az anyagi dolgok a legfontosabbak. Éljünk egyszerűbb életet. Ne foglalkozzunk a szükségleteinket meghaladó pénzhajhászással vagy az erőforrások jövőre irányuló felhalmozásával. A kapzsiság csak akkor győzhető le, ha adunk s meg tudjuk osztani javainkat – hirdette Salgó Ferenc atya.

Az imahét perselyadományaival a pápai fogyatékkal élő fiatalokat és családjukat segítő Barátság Klubért Alapítvány munkáját támogatják.

Az istentisztelet végén Polgár Györgyné, az alapítvány alapítója felelevenítette, a csoport több mint harminc éve alakult Pápán, a mozgássérültek évében. Gyakran szerveznek programokat. Salgó Ferenc atya a kezdetektől támogatta, segítette mindenben a munkájukat.

Gyalog Zoltánné csoportvezető elmondta, jelenleg 52 családot fognak össze, olyanokat, akik valamilyen sérült – mozgássérült, értelmi fogyatékos, autista, Down-szindrómás – gyereket nevelnek, sokuk egyedüli szülőként.

– Én is egy ilyen anyuka vagyok, kisfiam halmozottan sérült. Ezért átlátom, hogy mi a jó ebben a csoportban. Közösségi programokat szervezünk, melyeket az adófelajánlásokból, pályázatokból, adományokból finanszírozunk. Fő célunk, hogy a szülőket és gyerekeiket be tudjuk integrálni az egészséges társadalomba, hogy elfogadják őket. Egy, a közelmúltban pályázaton nyert varrógépen most a szülőket varrni tanítjuk, hogy képesek legyenek a gyerekek ruháin alakítani. Van egy álmom, amit még nem sikerült megvalósítanunk: egy közös nyaralás. Nagyon örülünk neki, hogy minket támogatnak az imahéten – osztotta meg történetüket.

Szombaton 16 órakor a református templomban fejeződik be a pápai imahét, Megyesi Ferenc káplán igehirdetésével. Aki szeretné, a záró alkalmon még adományozhat a Barátság Klub Alapítvány javára.