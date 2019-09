A helyi termékeket népszerűsítik a Balaton körüli akciócsoportok

Négy, a Balaton körül működő LEADER helyi akciócsoport összefogásából született meg az a projekt, amely a helyi termékek, szolgáltatások fejlesztését, jó gyakorlatok népszerűsítését tűzte ki célul Balatoni Helyi Termék Fejlesztő Műhely címmel.

A négy szervezet alapvető feladatain túl egy-egy jelentősebb programmal igyekszik a helyi termelőket, termékeket felkarolni. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2014-ben vezette be A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszert, amelynek mára már több mint száz tagja van. Hasonló védjegyprogramot valósított meg a Bakony-Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület is, amely a minőségi termékek fejlesztését, népszerűsítését célozza. A Zala Termálvölgye Egyesület Nyitott Porta programja szintén egyedülálló az együttműködésben, ahogy a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Egyesület bevásárló közösségi programja is, hiszen egy minőségi vendégfogadási hálózatot és egységes arculatot épít ki a termelők, feldolgozók és vendéglátóhelyek között – tudtuk meg Harta Annamáriától, az egyesület munkaszervezet-vezetőjétől. Mint elmondta, az európai uniós forrás segítségével megvalósuló program alappillére a gazdaságfejlesztés. Ezen belül a Balaton körül együttműködő konzorciumi tagok közvetlenül a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztését tűzték ki eredményként maguk elé.

A konzorciumi partnerek többéves szakmai tapasztalata és a vidékfejlesztés terén elért eredményei mind azt bizonyítják, hogy jelentősen előre tudják mozdítani közös gazdasági érdekeiket. Például hogy több helyi, térségi, balatoni termék készüljön kiváló minőségben, és mindezek a turisztikai vonalon ugyancsak egyenrangúan képviseltethessék magukat a többi szolgáltatással, termékkel karöltve. Ezen közös projekt keretében valósult meg a napokban az a szakmai tanulmányút, amelynek során az egyesület védjegyes termelőinek mindennapjaiba nyerhettek betekintést a partnerszervezetek tagjai, valamint felfedezhették a Balaton-felvidék fő látványosságain kívül a vidék rejtett értékeit is.

A program keretében először a Bazsiban működő Őshaza vendégházhoz látogattak el a résztvevők. Az igazi meghitt nyugalmat árasztó falusi szálláshelyen részletesebben megismerkedhettek az egyesület mint konzorciumvezető tevékenységeivel is. A nyugalom szigete után Sümegre érkezett a csapat, hogy egy dűlőtúra keretében szemügyre vegye a sümegi vár oldalában elhelyezkedő szőlőültetvényt, majd megkóstolhassa az Egly Márk borász által készített finom nedűket. A Palota pince hűvös termeiben eltöltött percek után egy kellemes ebédet fogyaszthattak el Halimbán, a Herbaporta jóvoltából. Igazi vidéki, magyaros ízek fogadták a látogatókat, mindenki jókedvűen falatozott a szintén védjegyes, minőségi ételekből, miközben Tóbel János vezette be a falusi vendégasztal-szolgáltatás rejtelmeibe a résztvevőket. Balatonakaliban az első Balaton-felvidéki védjeggyel rendelkező üzletben tettek látogatást. A helyi üzletház érdekessége, hogy A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyes termékek kiemelt polcokon kaptak helyet.

Legyen az bor, szörp, lekvár, méz, kerámiatárgyak vagy levendulás termékek, mind jelentős szerepet játszanak az üzletház termékeinek sorában.