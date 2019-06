A hős helyi honvédekre emlékeztek Gannán

A hagyományoknak megfelelően idén is szentmisével és koszorúzással emlékeztek Gannán a vérüket a hazáért ontó helyi honvédekre a magyar hősök napja alkalmából.

A gannai templomban tartott főhajtáson Nagy Ottó, a falu polgármestere úgy fogalmazott, a háborúkban elesettek példát mutattak hazaszeretetből, kötelességteljesítésből, helytállásból és bajtársiasságból egyaránt.

– Akik a háborúból hazatértek, olyan lelki sebeket viseltek, amikről soha, vagy csak nagyon keveseknek beszéltek. Olyanok is akadtak, akik a hadifogságból évekkel később térhettek haza szülőfalujukba, és itthon szembesültek azzal, hogy a megaláztatásnak, a keserűségnek még nincs vége, hiszen barátaikat, családjukat, szomszédaikat elűzték otthonaikból. Hősök azok az asszonyok, feleségek is, akik itthon dolgoztak, férfimunkát végeztek, gyermeket neveltek abban a tudatban, hogy bármikor jöhet a szörnyű, visszafordíthatatlan hír szeretteik elvesztéséről. Hősök voltak az árvák is, hiszen oltalmazó apa nélkül kellett felnőniük, nélkülözések közepette, szegénységben. Nem maradt más vigasz, mint a templom, az imádság és az emlékezés. Nekünk, ma élőknek fontos, hogy emlékezzünk hőseinkre, emlékezzünk múltunkra – hangsúlyozta a település vezetője.

Nagy Ottó hozzáfűzte, annak idején a legjobb döntés született azzal, hogy 1990-ben a helyi templomban helyezték el az első és a második világháborúban elesett gannai hősök emlékművét. – Mert a templom nemcsak Isten felszentelt háza, hanem megszentelték a már több mint 200 esztendeje ebbe a templomba járó gannaiak is. Ma ismét eljöttünk a templomba, ez pedig összeköt bennünket, ma élőket a hősi halottainkkal, a múltunkkal, valamint egymással – zárta ünnepi gondolatait a polgármester.

A megemlékezés végén az önkormányzat képviselői a község nevében megkoszorúzták a hősi emlékművet.