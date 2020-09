A járvány ellenére sem mondtak le a hagyomány éltetéséről Sümegen

Az idei szüreti ünnepet a járvány ellenére is megrendezték, igaz, a korábbiaknál szerényebb programsorozattal. Az eseményeknek a Kisfaludy művelődési központ udvara adott helyet.

A vendégeket Bóna-Czafit Zsófia háziasszonyként invitálta a vidám mulatságra. A Plébániatemplom előtt Nagy József főesperes-plébános kérte Isten áldását a szőlőharangra, majd azt kísérve vonultak a táncosok, borrendek, szüretelő ünneplők a művelődési központ udvarára.

A színpadon Fodor József az intézmény igazgató helyettese köszöntött mindenkit, leszögezve, hogy ugyan az idei nagyon szerény szüret, azonban már most meghívta a vendégeket a jövő évi hasonló eseményre.

Végh László polgármester szerint egy ideje nagyobb hangsúlyt fektetett a város a hagyományos szüreti mulatságokra, tavaly valóságos fesztivált szerveztek az esemény köré. – A 2020-as év azonban sajnos már nem alakult igazán jól a különféle rendezvények szempontjából, hiszen a járvány a programokat is tönkretette. A mai esemény szintén visszafogott, mégis ünnep. Fontosnak éreztem magam is, hogy a járványhelyzet ellenére megtartsuk. Annál is inkább, hiszen Ramassetter Vice egykori híres borkereskedőnek köszönhetően volt idő, amikor Sümeg volt a vidék szüretének központja. A bor ára az ő idejében Angliában a tízszerese volt az itteninek, viszont a minősége silányabb. Sümeg büszke lehet Ramassetterre, aki a sümegi, badacsonyi, somlói birtokairól származó borokat adta el Németországban és Angliában. Azt hiszem, ez nincs másként most sem: boraink kiválóak, egyre jobbak a sümegiek is – mondta a polgármester és köszöntötte az ország minden pontjáról érkező borrendek képviselőit. Hozzátette, hogy a szeptember sokaknak a szüretről, a munkáról szól, mégis ünnep ez, városi szinten főként.

A mulatság Szávolovics Gabriella népdal és magyarnóta énekes műsorával folytatódott, majd Szőke András szórakoztatta a közönséget a szüreti folklór műsor és a táncház előtt. A színpadon fellépett a Smash and Blues, a DWG, térzenét adott Sümeg Város Fúvószenekara. A gyerekeket népi játszóház várt.

A szüreti programok délelőtt főzőversennyel kezdődtek, a megmérettetést a Big Chef Groupe nyerte, a helyi baráti kör tagjai zöldséges vörösboros marharagut készítettek zöldfűszeres, medvehagymás, pirított zsemlegombóccal. A csapat első ízben versengett a sümegi szüreti főzőversenyen, de sikerrel szerepeltek már korábban másutt is. Az eseményen az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület gasztropikniket és kézműves bemutatókat szervezett a Helyi Foglalkoztatási Együttműködések pályázat támogatásával.