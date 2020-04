A járványhelyzet ellenére zavartalanul végzik a szemétszállítást Veszprém megyében

Ellátták a megfelelő védőfelszerelésekkel kollégáikat az általunk megkérdezett hulladékszállítási társaságok.

A járvány alatt is folyamatosan végzik feladatukat az ágazatban dolgozók, a szolgáltatók pedig több óvintézkedést is bevezettek.

– Kollégáinknak egyéni védőfelszereléseket, így kesztyűt, maszkot, fertőtlenítőket biztosítunk, a hulladékgyűjtő járműveket naponta fertőtlenítjük, és csökkentettük a munkatársak találkozásait – mondta Czaun János, a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK) ügyvezetője. Emellett korlátozták az irodákban és öltözőkben egy időben tartózkodó kollégák számát, valamint elkülönítették egymástól a különböző műszakokban dolgozókat. A munkamegbeszélések elsősorban telefonon vagy számítógépen keresztül történnek.

A lakosságtól azt kérik, hogy segítse a munkájuk gyors és akadálytalan végzését. Ennek érdekében a szemétszállítás napján reggel hat órára helyezzék ki a közterületre az edényeket (a szelektív hulladékgyűjtésre szolgálókat is), és a parkoló autókkal ne akadályozzák az edényzetek megközelítését, hogy folyamatosan, fennakadás nélkül végezhessék feladatukat. A szolgáltató azt is kéri, hogy a papír zsebkendőt, gumikesztyűt, szájmaszkot zárt csomagolásban helyezzék el a konténerekbe, kukákba. Emellett az is fontos, hogy ne helyezzen ki senki többlethulladékot, és törekedjen mindenki arra, hogy a lehető legkevesebb hulladékot termelje.

A társaságnál több változást is tapasztaltak a járvány megjelenése óta, amely érinti a munkájukat.

– A veszélyhelyzet bejelentése óta több cég és intézmény kérte a hulladékszállítás felfüggesztését. Az elmúlt hetekben a lakossági kommunális hulladék mennyisége számottevően növekszik, a kijárási korlátozás érvénybe lépése óta viszont csökkent a hulladékgyűjtő udvar ügyfélforgalma, és néhány település felfüggesztette az évi egyszeri lomtalanítás megszervezését. A kialakult helyzetben elmaradtak az országos Te szedd mozgalom rendezvényei, valamint a helyi civil és önkormányzati szemétgyűjtési akciók – tette hozzá Czaun János.

Zavartalanul működik az Avar Ajka Nonprofit Kft., amely Ajkán, Devecserben és még negyvenhat kisebb településen lát el hulladékelszállítási feladatot. Az ügyvezető Péter Gábor tájékoztatta lapunkat arról, hogy a hulladékszállítással kapcsolatban fenn­akadás egyelőre nincs, teljes létszámban dolgoznak, megbetegedés gyanújáról nincs tudomásuk, a munkatársak jól vannak, végzik a munkájukat.

A dolgozókat a cégvezetés a vírus elleni védekezéshez minden szükséges védőfelszereléssel ellátta, valamint felületkezelő és kézfertőtlenítő szereket is beszereztek. A gyűjtőjáratos kollégák folyamatosan végzik feladatukat, a járatrend szerinti szolgáltatási helyeken a települési hulladék, valamint a szelektív hulladékgyűjtő edények kiürítését is elvégzik. Amennyiben változás történne, azt a cég honlapján és a közösségi oldalán közli a vállalat.

A járványhelyzet miatt az ügyfélszolgálati irodán a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyfeleket telefonon tájékoztatják.