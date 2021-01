A járványhelyzetben is folytatódnak a mencshelyi fejlesztések

Minden szempontból nehéz évet tudhat maga mögött a település, de mint minden rosszban, ebben is volt valami jó, mert az elmaradó nagyrendezvények miatt takarékoskodhattak.

Szigorú gazdálkodást vezettek be, és így kilábaltak abból a több mint 10 millió forintos hiányból, amit még az előző vezetéstől örökölt meg a testület.

– Ha megkapjuk a kintlévőségeinket a Magyar Államkincstártól, akkor mintegy két-hárommillió forint plusszal zárjuk a 2020-as évet, ami nagyon nagy eredmény egy ekkora faluban – mondja Szabó Zoltán László polgármester, aki büszke arra is, hogy önkéntesek bevonásával a helyi lakosság fegyelmezetten, jól vészelte át a tavalyi év rendkívüli kihívásait. Ugyanakkor megemlíti azt is, hogy a nyaralótulajdonosokkal viszont voltak és lesznek is problémáik, mert sokan úgy gondolják, hogy ha lejönnek falura, akkor nekik ott mindent szabad.

A fejlesztések kapcsán a polgármester elmondja még, hogy a Belügyminisztériumtól kapott ötmillió forintot felhasználva megtörtént a községháza fűtéskorszerűsítése. A Magyar Falu program keretében 2019-ben nyert traktort tavaly sikerült beszerezniük, amely óriási segítséget jelent a falunak. Ugyancsak a Magyar Falu programban nyert több mint 20 millió forintból felújították az orvosi rendelőt, amelyben 2021. január 4-étől, hétfőnként megkezdődött az orvosi rendelés. A Belügyminisztériumtól még 2017-ben kapott támogatásból elkészült a már régóta várt közösségi tér is. Társadalmi munkában lefestették a Kossuth-kilátót, utakat tettek rendbe, murvás parkoló készült a temetővel szemben, és megújult a községháza előtti park is.

Természetesen 2021-re is vannak terveik és tennivalóik. A községháza padlástere még nincs lepadlózva, ezért balesetveszélyes. Szeretnék ezt a problémát megoldani, és állatbarát megoldást kell találniuk arra is, hogy a védett fecskék beköltöztek a községháza tetőpereme alá.

A kultúrotthon fűtése már elkészült, 2021-ben pedig szeretnék a beázó tetőt is lecserélni, amihez megpróbálnak pályázati forrást találni. Folytatják a külterületi utak karbantartását is, hogy a telkek jobban megközelíthetőek legyenek. Takarékos, előrelátó gazdálkodás-sal, töretlen lendülettel haladnak tovább előre az új esztendőben is.