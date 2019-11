A karácsonyra is hangolódtak a nemesvámosi vigasságok résztvevői

Szombaton már harmadik alkalommal rendezték meg a Nemesvámosi Vásári Vigasságokat.

Az idei évben utoljára megtartott termelői vásár már egy kicsit a karácsonyra hangolódás jegyében is telt, hiszen dekoratív asztali díszek, ünnepi kiegészítők is megjelentek a kínálatban, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozásra várták, ahol újrahasznosított papírból készítettek adventi tárgyakat, karácsonyfadíszeket.

A már megszokott kínálat mellett újdonságként kézműves nyalókákat és cukorkákat, pontozásos technikával készült ékszereket is hoztak az árusok, illetve a Tekeresvölgyi Sajtműhely is megjelent kínálatával, és lézerlövészettel a honvédség is képviseltette magát a vásártéren. A veszprémfajszi asszonyok fonott kalácsot készítettek, míg a Lencseszemek Asszonykör egyik tagja hájas süteménnyel lepte meg a vásározókat. A Nemesvámosi Vásári Vigasságokat jövő tavasszal rendezik majd meg legközelebb.

Februárban előbb jön a már hagyományos Lencse- és Hurkafesztivál, majd várhatóan 2020 márciusának harmadik szombatján vásározhatnak újra az érdeklődők a településen.