A kerítésen keresztül szúrták meg és vágták el a nyelvét Várpalotán egy kutyának

Ömlött a kutyám szájából a vér, a nyakából is spriccelt, és a kapunál is sok vért láttam.

– Megrémültem nagyon, először nem tudtam, mi történhetett – mesélte Béla, a kutya gazdája, aki a közelmúltban, hazaérkezése után látta ezt a borzalmat várpalotai otthonában. Kedvencét, aki társa is egyben, gyorsan állatorvoshoz vitte, ahol azonnal megműtötték a németjuhászt, ezzel megmentették az életét.

– Közelebb mentem imádott kutyámhoz, Sliderhez, és azt is láttam, hogy nemcsak a szája vérzik, hanem a nyakából is spriccel a vér – folytatja Béla. A németjuhász gazdája felidézi, nagyon megijedt, és először azt gondolta, talán sündisznó lehet a sérülés oka, mivel a kapu zárva volt, de az ekkora sebet biztosan nem okozhatott volna. A kutya gazdája azonnal orvoshoz vitte a sérült németjuhászt, ott a vizsgálat után gyorsan vitték az ebet a műtőbe, ahol több mint fél órán keresztül operálták. Moharos Roland állatorvos megkeresésünkre azt mondta, hogy az kutya álla mögött, a két állkapocs között volt egy több centiméteres szúrás, azt kellett ellátni, és mivel az állat erősen vérzett, ezért lekötötték a vérző ereket, összevarrták a sebet, valamint össze kellett varrni a kutya nyelvét is. Orvosi ellátás híján az eb elvérezhetett volna.

A kutya gazdája végül a szomszédjától tudta meg, hogy valójában mi történt: a kerítésen belülről ugató kutyáját, kívülről megszúrta és a nyelvét is elvágta egy agresszív, vélhetően ittas férfi. A gazda azt is megtudta, amikor Slidert szurkálta a férfi, egy nő rákiáltott, hogy hagyja abba, mert egyébként rendőrt hív, mire a férfi őt is megfenyegette, mondván: „leszúrlak, mint a szomszéd kutyáját!”

Információnk szerint a rendőrök nemsokára egy kocsmában fogták el a férfit, és ellene garázdaság vétség és állatkínzás vétség miatt büntetőeljárás indult. A kutya gyógyszereket kapott, és tölcsért a nyakára, nehogy elvakarja a sebet. Gazdája reméli, társa mielőbb felgyógyul. A kutya nehezen eszik, főleg pépes ételt tud elfogyasztani. Béla ma sem tért napirendre a történtek felett: hogyan képes valaki ilyen szörnyűséget tenni?

