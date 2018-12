A kilencvenéves gannai Kati nénit köszöntötték

Cseke Gyuláné, Kati néni a közelmúltban ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A jeles alkalomból Nagy Ottó polgármester, Horváth Zoltán aljegyző, valamint Cseke Margit, Kati néni lánya köszöntötte a szépkorút.

Nagy Ottó köszöntőjében úgy fogalmazott, Kati néni az elmúlt kilenc évtizedben szegénységet, gazdagságot, szomorúságot, vidámságot, gyászt és örömöt egyaránt megélhetett. Éppen ezért birtokában van olyan élettapasztalatnak is, ami keveseknek adatott meg. – Mióta ismerem, mindig egy szorgalmas, szókimondó, erős akaratú, aktív asszonyt ismerhettem meg Kati néniben. Idén is eljött a nyugdíjas-találkozóra, néhány éve pedig még a nyugdíjasok kirándulásán is részt vett. Aktivitására jellemző, hogy nem olyan régen a falu határától távol találkoztunk, ahol előbb gombát, később bicskét szedett. Ősszel az utcán lehullott lombot gereblyézte, nyáron pedig a konyhakertben tevékenykedett – mondta el Ganna polgármestere. Nagy Ottó kiemelte, szívből kívánja, hogy Kati néni jó egészségben, szeretetben még sok időt tölthessen gyermekei, unokái, déd­unokái, valamint a család többi tagja és a gannaiak körében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Cseke Gyulánét a kedves szavak mellett tortával, virágcsokorral és a miniszterelnök üdvözletét tartalmazó emléklappal köszöntötték, majd beszélgetéssel, nosztalgiázással zárult a jeles alkalom.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS