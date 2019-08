A kilencvenéves Náni nénit köszöntötték Gannán

Családi körben, a gannai kultúrházban ünnepelte 90. születésnapját Magyar Jánosné Katona Anna.

A helyi önkormányzat részéről Nagy Ottó polgármester és Buthi Ferenc alpolgármester csokorral, illetve tortával köszöntötte a szépkorút.

– Akinek megadatik, hogy ezt a szép kort szellemi és testi frissességben megélje, a legnagyobb tisztelet és megbecsülés illeti, hiszen a koránál fogva rendelkezik azzal a bölcsességgel, tudással és tapasztalattal, ami csak az időseink sajátja – hangsúlyozta köszöntőjében Nagy Ottó.

Mint mondta, Magyar Jánosné, Náni néni még emlékszik a háború borzalmaira, a kitelepítésre, a téeszesítésre. Ami a fiatalabb generációknak történelem, azt ő személyesen is átélte.

– A nagy kort megélők bizony nemcsak az élet naposabb oldalát látták, hiszen ennyi idő alatt környezetükben és családjukban is történtek rossz dolgok, tragédiák, közeli hozzátartozók elvesztése. Náni nénit vallásossága, istenhite mindig átsegítette a nehéz időszakokon. Természetesen mindig vannak jó élményt adó, pozitív élethelyzetek is, mint az esküvők, a születések, az unokák, a dédunokák érkezése. Ide sorolható még ez a születésnapi alkalom is – fogalmazott a polgármester.

Nagy Ottó megjegyezte, Náni néni mindig derűs, mosolygós asszony, aki az élet egy-egy rossz időszaka után fel tudott állni és örülni a jelennek.

– Mosolya mögött pedig ott sejlik az a tudás, amit minden fiatal ismerni szeretne, a hosszú élet megélésének titka. Tiszta szívből kívánom, hogy jó egészségben, szellemi frissességben, még sok éven át lehessen együtt szeretteivel és velünk, gannaiakkal – zárta a település vezetője, aki a köszöntő után Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tolmácsolta az ünnepeltnek.