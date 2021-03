Civil csoport dolgozik a 8-as számú főút baleseteinek megelőzéséért

„Meggyőződésem, hogy közlekedési kultúránk megváltoztatásáért is sokat tehet a közösségi oldalon a 8-as főút hírei/Baleseteinek megelőzése néven létrejött civil csoport, amelyhez a tavaly szeptemberi tragikus városlődi baleset után csatlakoztam” – hangsúlyozta Kerpel István.

Kerpel István üdvözli, hogy a csoporthoz tartozó több mint 11 ezer tag ismeretlenül is ismerősként tekint egymásra, bejegyzéseikkel pedig sokakat segíthetnek az utakon.

– A csoport azért jött létre, hogy segítsék egymást a 8-as számú főúton közlekedők, és tegyék közzé, ha látnak, tapasztalnak valami rendkívülit az úton. Írjanak, posztoljanak minél több eseményt, hogy segíteni tudjunk egymásnak! Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek! – fogalmazott a csoport legfőbb céljára utalva Kerpel István, az oldal egyik adminisztrátora. Szívügye a pezsgő, dinamikusan működő csoport, így az ő neve sok ember számára összeforrt azzal.

Megtudtuk tőle: az oldalt Parrag Tamás hozta létre 2019 februárjában, István a tavalyi tragikus városlődi baleset miatt csatlakozott hozzá.

– Az első bejegyzésemet is erről írtam. Aztán jöttek sorban a témák, melyekkel elsősorban az egymás iránti tiszteletre és a balesetek megelőzésére helyeztem a hangsúlyt – tekintett vissza Kerpel István, akinek aktivitását látva Tamás felkérte az adminisztrátori feladatokra, hogy segítse a tagok felvételét, a csoport moderálását. Elfogadta a felkérést, de tudta, ezzel óriási feladatot, felelősséget vesz magára.

István javaslatára Tamás beleegyezett abba, hogy a biztonságos közlekedést helyezzék előtérbe, ugyanis a hírekből csak a balesetet lehet megtudni, de azt nem, hogyan lehetne elkerülni. Utóbbit tűzte ki célul a csoport, és az emberek tapasztalataikkal, véleményeikkel igyekeznek segíteni egymást a közlekedési helyzetek helyes kezelésében. Ügyelnek a jó hangulatra is, amely már-már családiasnak nevezhető, és kiemelten kezelik a tiszteletet, az intelligens megnyilvánulásokat. István kiemelte: jó látni, hogy egyre több emberhez jutnak el a csoportban megosztott információk, ezt ők új generációs közlekedési kultúrának nevezik. Ez megnyilvánul például a követési távolságban, a veszélyes szakaszok megfelelő használatában.

Sok témát érintettek már a csoportban, és figyelnek az aktualitásokra. Tavasszal kijönnek az utakra a motorosok is, amit most kiemelten kezelnek. A csoport számára fontos az is, hogy az emberek értesüljenek a közlekedéshez köthető, a 8-as főút menti vagy ahhoz közeli vállalkozásokról, így az autómentőkről, az autó- és gumiszerelőkről. István úgy fogalmazott, örvendetes számukra, hogy tudomásuk szerint nyomon követi a csoport életét a rend­őrség, amely figyel, vigyáz a közlekedőkre, és meghatározó szerepe van a biztonságban. Elkezdték a közösségük összetartását jelképező csoportmatrica elkészítését is, a rajta lévő narancssárga szín a Magyar Közút iránti tiszteletüket fejezi ki, hiszen a munkatársaik életük kockáztatásával végzik a napi teendőjüket az utak mentén.

István büszkén beszélt a civil összefogásról, az önzetlen segítségnyújtásról, ami az oldalon történik. Mostanra már csaknem 12 ezer ember csatlakozott hozzájuk, akik együttműködve, összefogva írják, olvassák a bejegyzéseket, felhívják a figyelmet egyebek mellett a balesetekre, a kritikus útszakaszokra, a kátyúkra, a vadgázolásra, valamint az időjárási és útviszonyokra, de beszélnek a megelőzésről, a megoldásokról is, így segítve egymást, illetve a közlekedőket. Emellett azt is közzéteszik, ha egy település kezdeményezésére összegyűjtik az út mentén a szemetet, ezzel is példát mutatva másoknak, illetve így is segítve a Közút munkáját, ahogy ez jellemző például Herendnél.

Az oldalon a fő szempont a balesetek megelőzése, ezért arra kérnek mindenkit, a közzétett információkat indulás előtt olvassák el, és senki ne útközben nézegesse a telefonját! Az csoporthoz való csatlakozásában István személyes emlékei is közrejátszottak. Felidézte: kisfiát hétévesen baleset érte, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy azóta is a szülők támogatására szorul, édesanyja egész nap a ma már 22 éves fiatalemberrel van otthon. A baleset után néhány héttel született meg a kislányuk, így a feleségével együtt az intenzív osztály és a szülészet között járva aggódtak a gyermekekért.

Kerpel István ma Ausztriában dolgozik, minden hétvégén hazautazik a családjához, aztán vissza a munkába, így jól ismeri a 8-as utat, ahol két éve sajnos őt is baleset érte. Sorsszerűnek tartja, hogy a tavalyi, két halálos áldozatot és öt sérültet követelő városlődi balesetnél nem volt ott. Szokásától eltérően ugyanis még megivott egy kávét munka után, és csak utána indult haza. Ha ezt nem teszi, lehet, hogy részesévé válik a tragikus előzésnek, hiszen éppen annyival később ért oda az ütközés után, mint amennyi időt a kávézással töltött.

– Ezeknek a találkozásoknak az elkerüléséért is működik az oldal. Azért, hogy beszéljünk az előzésekről, a megfelelő követési távolságról, a gyorshajtásról, és próbáljuk meggyőzni az úton lévőket arról, hogy úgy közlekedjenek, mintha a másik autóban a szüleik, a gyermekük vagy bárki más utazna, aki nagyon fontos számukra. Ne mutogassunk a másik autósnak, ne küldjük el melegebb éghajlatra, hanem tiszteljük meg egymást a türelemmel! – hangsúlyozta István, akinek nincs jó véleménye a közlekedési morálról, de szerinte az utóbbi években némileg javult a helyzet, amiben a csoportjuk működése is közrejátszhatott.

– Köszönet illeti az adminisztrátori csapat munkáját, amely nagyon sokat dolgozik a biztonságos közlekedésért, a csapat tagjai: Vágó Éva Zsuzsanna, Czanik Gábor, Takács Lajos, Turai István és Parrag Tamás. Alapvető célunk a balesetmentes közlekedés támogatása, elősegítése, mert az emberélet a legfontosabb! – jegyezte meg Kerpel István.