A közösség jövőjébe fektettek be Zircen

A helyi óvoda nagyszabású átalakítását valósíthatta meg Zirc a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyújtott támogatás segítségével. A megújult komplexumot csütörtökön délután adták át ünnepélyes keretek között.

Ottó Péter polgármester azzal kezdte, hogy „mindannyian gyermekek vagyunk, mindenki, a saját szíve mélyén”. Beszélt az intézmény múltjáról, 1902-ben avatták fel a Zirci Kisdedóvót. Abban az időben a zirciek német nyelven beszéltek, és csak az óvodai környezetben ismerkedtek meg a magyarral. Az épület a II. világháború utáni időszakig adott otthont az óvodai nevelésnek, majd az államosításkor az apátsági épületegyüttesbe költöztették az óvodát. 1977-ig ott is folyt a nevelés, akkor viszont megépült a mostani épület. A felújításokra a 2000-es évekig kellett várni, aztán az elmúlt évtizedben több fejlesztés történt az épületben. A most kialakított tornaszoba, melegítőkonyha, nevelői szoba, egyéni és csoportos fejlesztési szobák és kiegészítő szobák, parkolók és új bejáratok beruházási költsége közel 200 millió forint volt. Ugyanakkor ebbe „belefért” az épület komplett energetikai felújítása is, benne napkollektoros és napelemrendszerrel.

Erre az intézményünkre is büszkék lehetünk, mert jó helyen vannak gyermekeink, hangsúlyozta Ottó Péter.

Kovács Zoltán ország­gyűlési képviselő elmondta, Zircen kevés a nehéz sorsú gyermek, de az ország egyes részein vannak olyan apróságok, akiknek esélyük sincs a felzárkózásra, ha nem kerülnek kiváló óvónők mellé és jó közösségbe. Szót ejtett arról is, hogy összesen 70 ezer bölcsődei férőhely kialakítását tervezi a kormány.

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke szerint a zirciek legújabb fejlesztése ismét példát mutat. A minőségi kisgyermekkori nevelés számos rövid és hosszú távú előnyt jelent, mind egyéni szinten, mind társadalmilag. Kiegészíti a család által betöltött központi szerepet.

Elmondta, amikor Zirc úgy döntött, hogy az intézmény további fejlesztésére pályázik, akkor a település az itt élő közösség jövőjébe fektetett be. A csaknem 200 millió forintból egy nagyszabású beruházás valósulhatott meg, így közel 250 kisgyermeknek és nevelőiknek teremtettek 21. századi körülményeket. Ez a fejlesztés nem csak korszerű és színvonalas feltételeket teremt a pedagógiai munkához, hanem hozzájárul sok más mellett az egészségesebb életmódra neveléshez is.

Az eseményt az ovisok tornabemutatója, ünnepélyes szalagátvágás és egyházi áldás zárta.