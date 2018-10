A közterületekről a szolgáltatók rendszeresen elszállítják a zöld hulladékot

Az ősz csalhatatlan jele, hogy elsárgult lombtakarójukat elkezdték lehullatni a fák. Az idei évben szerencsés helyzetben vannak a kertészkedők, akik igazán kellemes időben gyűjthetik össze a lehullott faleveleket. A városokban keletkező nagy mennyiségű falevél és egyéb zöld hulladék sorsáról a szolgáltatóknál érdeklődtünk.

Veszprém

A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél a tavalyi évben tavasszal 205.972 kilogramm, ősszel 373.060 kilogramm zöld hulladék gyűlt össze.

– A Kistó utcai hulladékgyűjtő udvarba, a teljes szolgáltatási területünkről fogadjuk a lakossági zöld hulladékot, amelyet jelenleg, Veszprémmel együtt 27 településről lehet behozni. A zirci és herendi zöld gyűjtőpontra 6383 kilogramm, illetve 82.735 kilogramm zöld hulladék érkezett. A begyűjtött, vagy beszállított faleveleket, ágakat, azaz a lágyszárú, és fásszárú zöld hulladékot a regionális komposzt telepre szállítjuk Balatonfüredre – tájékoztatta lapunkat Horváth Zoltán ügyvezető. A megyeszékhelyen, idén ősszel november 10. és 11. lesz az első hétvége, amikor kihelyezhető az összegyűjtött zöldhulladék a közterületre. A szombatonként és vasárnaponként kitett zöldhulladékot, a közszolgáltató hétköznapokon szállítja el. A meghirdetett időszakon kívüli zöldhulladék lerakását a városi Közterületfelügyelet ellenőrzi és az illegális elhelyezést szankcionálja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A lágyszárúakat bármilyen zsákban, a fásszárúakat pedig kizárólag egy méter nagyságúra vágva, kötegelve szállítja el a Vksz. Zrt. Ha csak hétvégenként tesszük ki az elszállítandó zöldeket a közterületre és hétköznap hagyjuk a zavartalan begyűjtést és szállítást, akkor elkerülhető lesz a rendezetlen utcaképek látványa. A lombhullás kezdeti időszakában a szolgáltatónak még elegendő lesz egy-két nap bejárni a várost és a zöldhulladékot összegyűjteni, de a négyhetes időtartam során biztosan lesz olyan, amikor már egy teljes hétre lesz szükség a felhalmozott mennyiségek elszállítására.

Rendkívül fontos információ, hogy házhoz menő zöldhulladékgyűjtést a szolgáltató Veszprém közigazgatási területén végez és kizárólag az ingatlantulajdonosok kiskertjeiben felhalmozódott zöldhulladékot szállítja el. Ha a zöldhulladék elhelyezése a gyűjtési akció kezdetéig problémát okoz, kérik a lakosságot, hogy szállítsák be azt a Kistó utca 8. szám alatt működő hulladékgyűjtő udvarba, ahol térítésmentesen leadható.

Pápa

Mészáros Csaba, a pápai Közszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője kifejtette, Pápán, valamint a gyűjtőkörzetbe tartozó további két település, Bakonykoppány és Bakonyszücs esetében a kerti zöld hulladékok, illetve a fás szárú hulladékok leadására a városi hulladékudvarban nyílik lehetősége a lakosságnak. Megtudtuk, hogy a közterületeken keletkező hasonló hulladékok gyűjtését pedig a városgondnokság munkatársai végzik.

Bakó István, a városgondnokság vezetője elmondta, az őszi időszak feladatai közé tartozik egyebek mellett a lehullott lomb összegyűjtése és a gallyazás, továbbá városszerte növénytelepítéseket is végeznek. Kifejtette, a Veszprémi út környékén a közelmúltban ültettek el egy hosszabb szakaszon rózsákat és örökzöldeket, illetve a továbbiakban faültetésre és virágosításra is sort kerítenek. Rendbe teszik többek között a Fő téri ágyásokat, illetve a vasútállomás és a Pápai Tankerületi Központ környezetét is megszépítik.

A kerti hulladék kezelése kapcsán Mészáros Csaba megjegyezte, véleménye szerint a legkézenfekvőbb és a környezetterhelés szempontjából is a legelőnyösebb megoldás a komposztálás. Kertes családi házak esetében ez könnyen kivitelezhető alternatíva lehet, nem beszélve arról, hogy így időt és energiát takarítunk meg a kerti zöld és fás szárú hulladékok szállítgatása helyett. Ha pedig a komposztálás mellett döntünk, számos forrásból informálódhatunk, hogyan érdemes belefognunk, mire lesz szükségünk és milyen végeredményre számíthatunk.

Általánosságban elmondható, hogy jó alapanyag lehet a komposztáláshoz a lehullott lomb, a virágok levágott szára, a zöldségek szára és levele, a lenyírt fű, de akár a kávézacc és a tealevél is a komposztot gazdagíthatja.