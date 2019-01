A jó konfliktuskezelési készség alapkövetelmény a parkolóellenőröknél

A szabálykövető autósok kis túlzással a létezésükről sem tudnak, a feledékenyek viszont egyszer már biztosan kapcsolatba kerültek velük valamilyen módon, míg a notórius bliccelők az ősellenségeiket látják bennük – bemutatjuk a parkolóellenőrök munkáját.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nemrég megvizsgálta, hogy mit gondolnak az emberek a különböző foglalkozásokról, a 43 ezer megkérdezettnek öt szempont alapján kellett értékelnie az egyes szakmák presztízsét. Az összesített eredmények alapján a parkolóellenőröket nem övezi nagy népszerűség, és ez egy rendkívül finom megfogalmazás volt. Pusztán a számok nyelvén szólva: a KSH felmérésén 173 foglalkozást rangsoroltak, a fizetős megállóhelyek revizorának pedig a 159. hely jutott. Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a legtöbb ember hajlamos elsősorban az érzelmei és a közvélekedés dogmái mentén véleményt formálni, abba például már nem sokan gondolnak bele, hogy az említett ellenőrök miképpen járulnak hozzá a parkolási káosz elkerüléséhez. De erről egy kicsit később, most nézzük az alaphelyzetet.

Pápán a parkolóellenőrök a városgondnoksághoz tartoznak. Bakó István intézményvezető kérdésünkre kifejtette, nem a bírságolás a cél, nem a büntetést várja el a parkolóellenőröktől, hanem azt, hogy a folyamatos utcai jelenlétükkel parkolójegy-váltásra késztessék az autósokat. – Jól ismert tény, hogy a pápai belvárosban több a személygépjármű, mint a parkolóhely. Éppen ezért arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy mindenki időhatékonyan szervezze az itteni teendőit, és amint végzett a dolgaival, hagyja el a parkolási zónát, így átadhatja a helyét egy másik autósnak. A parkolásért fizetni kell, ha rövidebb ideig vesszük igénybe ezt a szolgáltatást, akkor értelemszerűen kevesebbe kerül. Vannak, akiket csak ellenőrzéssel, a büntetés kilátásba helyezésével lehet díjfizetésre bírni. Hangsúlyozom, nem a bírságolás a célunk, de a kiszabott büntetések esetében mindig végigvisszük az eljárást, ha kell, a végrehajtásig is elmegyünk. Összességében elmondhatom, hogy a parkolójegyekkel kapcsolatos bevételeink folyamatosan nőnek – tájékoztatott Bakó István. A városgondnokság igazgatója megjegyezte, Pápán készpénzzel és mobiltelefonnal is ki lehet egyenlíteni a parkolási díjat, továbbá elkezdték a bankkártyás fizetési rendszer kidolgozását. Utóbbi nem lesz olcsó, de Bakó István szerint hosszú távon megtérül, a fiatalok pedig már amúgy sem igazán hordanak maguknál készpénzt, jellemzően bankkártyával és telefonnal fizetnek.

Ha valaki úgy érzi, jogtalanul büntették meg, a városgondnokság épületében élhet panasszal. Nagyné Horváth Zita parkolási ügyintéző elmondása alapján havonta csupán néhányan jönnek be hozzájuk ilyen céllal, de ezekben az esetekben is rendre kiderül, hogy az autós mulasztott. – Általában az szokott a háttérben állni, hogy a sofőr elfelejtette jól látható helyre kitenni a mozgáskorlátozottságot tanúsító igazolványt, vagy a parkolóbérletet a gépjárművében. A többségük normálisan el tudja mondani a problémáját, azonban néha akadnak hangoskodók – jegyezte meg Nagyné Horváth Zita. Ő is kiemelte, hogy évről évre növekszik a parkolási díjakból származó bevétel, és egyre többen fizetnek mobiltelefonnal.

Pápán három parkolóellenőr dolgozik, közülük ketten már régóta ezen a pályán vannak, Mórocz Gyula közel két évtizede, míg Schandl Csaba több mint tíz esztendeje. Mondhatni, már mindent láttak az utcán. Beszélgetésünk elején leszögezték, mindig arra törekednek, hogy korrekten végezzék a munkájukat, emberségesen viszonyuljanak az autósokhoz. Ha egy fizetős helyen álló, de parkolójeggyel vagy annak megvásárlása alól mentesítő igazolvánnyal nem rendelkező gépjárművel találkoznak, ott legalább öt percig várakoznak. Ez a türelmi idő. Ha ezt követően sem kerül jegy az autóra, akkor kénytelenek büntetést kiszabni. Ám amennyiben a bírságolás alatt megjelenik a helyszínen a sofőr, további öt perce van tikettet váltani a büntetés elkerüléséhez.

– Általában akit megbírságolunk, tudja és elismeri, hogy hibázott. Persze olyanokkal is találkozunk, akiknek a saját mulasztásuk ellenére még nekik áll feljebb, és hőbörögnek, sértegetnek, vagy éppen fenyegetőznek. Szerencsére mostanában már ritkábban tapasztalunk ilyet, de korábban ezek a kellemetlen közjátékok gyakrabban előfordultak – árulta el Mórocz Gyula. Schandl Csaba hozzáfűzte, régebben átéltek egy-két olyan durva helyzetet, amikor még a tettlegesség is benne volt a levegőben. Ugyanakkor hangsúlyozta, tartják magukat ahhoz, hogy a parkolóellenőr sosem viszonozhatja a kötekedő stílust, a verbális agressziót, mindvégig igyekeznek higgadtak maradni és nyugtatni, békíteni. Mindketten elismerik, nehéz szó nélkül hagyni a gyalázkodást, inkább továbbállnak a helyszínről.

– A megbüntetett autósoknak körülbelül 15-20 százaléka szokott problémás lenni. Ők ilyenkor például azért is minket tesznek felelőssé, hogy nincs felsöpörve az utcán, vagy éppen számon kérik rajtunk, hogy miért nem bírságoltuk meg a mellettük áll gépkocsit is, aminek szintén nincs parkolójegye. Az sem érdekli őket, hogy az általuk bemószerolni kívánt autós mobiltelefonnal fizetett a parkolásért. A klasszikus, elcsépelt védekezés az, hogy az illető csak egy percre hagyta magára jegy nélkül a kocsiját. Aztán az is előfordul, hogy kikiabálnak nekünk valami sértőt egy mellettünk elhaladó járműből, csak azért, mert ellenőrök vagyunk. Szerencsére ezek a negatív esetek vannak kisebbségben, az pedig jól esik, amikor a járókelők, a sofőrök jó munkát és szép napot kívánnak nekünk – húzta alá Schandl Csaba.

Mórocz Gyula úgy látja, Pápán a lakosság nagyobbik része tisztelettel tekint a parkolóellenőrök munkájára. – Egy időben több helyről is hallottam, hogy irigykednek ránk, mondván, hogy mi nem teszünk mást, csak sétálgatunk a munkaidőben. Aztán amikor úgy alakult, hogy lett egy üres álláshely a köreinkben, valamiért nem tolakodtak az emberek a pozíció betöltéséért. Mozgalmas és változatos a munkánk, de nekünk fagyban és kánikulában is az utcán kell lennünk, egyúttal jó konfliktuskezelési készségre és emberismeretre van szükségünk. Tehát nem mindenki alkalmas parkolóellenőrnek. Meggyőződésem szerint sokan vannak, akik látják, hogy szükség van ránk a normális parkolási rend fenntartásához – zárta gondolatait Mórocz Gyula.

Kíváncsiságképpen sétáltunk néhány kört revizorok nélkül Pápa belvárosában, miközben a parkolóellenőrök megítéléséről érdeklődtünk az utca emberétől. Meglepő vagy sem, az általunk megkérdezett több mint tucatnyi járókelő között mindössze egy volt, aki negatív hangon szólt róluk – ő is csak azért, mert nemrég megbüntették. Kitalálják miért? Mert elmondása szerint egy percre elhagyta a kocsiját, hogy parkolójegyet vegyen.