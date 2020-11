A lakosságot sokkolta a terrortámadás – Bécsben élő magyarok mondják el tapasztalataikat

Négy halálos áldozata és huszonkét sebesültje volt a hétfő esti iszlamista terrortámadásnak. A lelőtt merénylő egy második generációs migráns, az Iszlám Állam szimpatizánsa.

Összeállításunkban Bécsben élő magyarok mondják el tapasztalataikat, véleményüket a tragikus eseménnyel kapcsolatosan.

Olvasónk, Tamás, aki már több mint tíz éve jár dolgozni az osztrák fővárosba, így emlékezett a történtekre:

– Éppen hétfőn este jöttem Magyarországról Bécsbe, fél nyolcra értem az itteni szállásomra a kocsimmal. Azért siettem, mert keddtől a koronavírus-járvány miatt kijárási korlátozások érvényesek Ausztriában, nem tudtam, hogy pontosan mikortól. Hétfő estétől vagy csak – mint kiderült – éjféltől. A fiam hívott fel nem sokkal később Budapestről, hogy jól vagyok-e. Tőle tudtam meg, mi történt, hogy épp elkerültem a város közlekedését is felbolydító cselekményeket. Aztán persze hajnali háromig sorban jöttek az aggódó üzenetek, telefonok a barátaimtól, az ismerőseimtől.

A mi kerületünket nem érintette a fegyveres támadás, de éppen pár nappal ezelőtt itt törtek-zúztak, bántalmaztak embereket egy keresztény templomban bevándorló fiatalok. Ami hétfőn este történt, az borzalom, de nem biztos, hogy megfelelően súlyos ez a szó most. Nekem rögtön eszembe jutott a párizsi koncerten végzett vérengzés és a minapi franciaországi lefejezések. Most Bécset is elérte ez a veszély. Az itteni lakásomat akkor használom, ha munkám van az osztrák fővárosban, most is ezért jöttem. Egyelőre nem döntöttem el – mivel az utcákon volt a lövöldözés –, lemondom-e mai megrendeléseimet. Figyelem a híreket az elkövetők felderítéséről, a tömegközlekedésről. Délután kellene mennem edzéseket tartani, testtartásjavítással is foglalkozom – mondta Tamás.

Egyre többen laknak ott különböző bőrszínű, nemzetiségű, kultúrájú emberek, de neki ennek kapcsán pozitívak a tapasztalatai. Iszlám vallású barátai is vannak, akik elítélik a terrorcselekményeket. Ugyanakkor a tömeges migrációnak Tamás szerint is megvan az a kockázata, hogy terroristák is érkeznek Európába. Bécsben élő, dolgozó magyar ismerősei mind jól vannak, egyiküktől azt hallotta, hogy tudomása szerint két török származású férfi menekített a támadások közepette biztonságos helyre egy osztrákot.

A királyhelmeci Rácz Erzsébet ápolóként dolgozik Bécsben. Hétfőn este olvasgatott, majd 9 óra után hívta egy barátnője Salzburgból azzal, hogy minden rendben van-e vele, mivel úgy értesült, hogy „lőnek Bécsben”.

– Nem tudtam semmit a terrortámadásról, nem érzékeltem nagyobb szirénázást. Bekapcsoltam a tévét, és akkor láttam, hogy milyen háborús helyzet és mekkora baj van a belvárosban. Döbbenet… – nyilatkozta a Naplónak kedden délelőtt.

– Borzalmas, ami történt. Ártatlan embereket gyilkoltak meg. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy mennyien haltak meg, és sok a sebesült is. Eddig itt ilyen nem történt, félelmetes. Felhívták a figyelmet arra is, hogy ha nincs dolgunk, ki ne mozduljunk otthonról, és bezárták az iskolákat is. Nem elég a világnak a vírus, még a terrorizmus is?