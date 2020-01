A legfontosabb feladat a családok és a gazdaság további erősítése

Eredményes évet zárt Veszprém megye és az ország, nyilatkozták Veszprém megye országgyűlési képviselői.

Megakadályozni a falvak elnéptelenedését

Ovádi Péter, Veszprém megye 1-es számú választókerületének képviselője azt mondta: mozgalmas év áll mögöttük. Több mint 300 rendezvényen vett részt, fogadóórát tartott minden kistelepülésen és havonta Veszprémben. Az európai parlamenti és az önkormányzati választás mellett a 2019-es év három fontos lépése a Magyar Falu Program elindítása, a Modern Városok Program beruházásainak megkezdése és a Családvédelmi Akcióterv bevezetése.

– A kormány számára nagyon fontos, hogy megállítsa a magyarországi kistelepülések népességcsökkenését. Ehhez elengedhetetlen, hogy ne életminőség, hanem életstílus kérdése legyen falun élni. 2019-ben a Magyar Falu Programnak köszönhetően a választókerület 24 települése közel egymilliárd forintos fejlesztési támogatásban részesült, amely a programon kívül az agilis, tenni akaró polgármestereknek is köszönhető, hiszen folyamatosan figyelemmel kísérik a fejlesztési lehetőségeket. A program 2020-ban is folytatódik, immár kibővítve.

A Modern Városok Program fejlesztései közül a Veszprémi Állatkert több programeleme is megvalósult már, illetve folyamatban van – tette hozzá a képviselő. A városi uszoda építési munkálatai is nagyon szépen haladnak, egyre látványosabb a beruházás. A program nagy volumenű fejlesztéseinek egy részét 2020-ban már élvezhetik a Veszprémben és a környéken élők.

– A Családvédelmi Akcióterv kapcsán elmondhatjuk, ma már minden év a családok éve Magyarországon. A családok és a gyermekek társadalmunk mozgatói, a kormány számára kiemelten fontos az ő támogatásuk. Ma a gazdaság és a családpolitika megerősítése az egyik legfontosabb célkitűzésünk. A csok, a babaváró hitel, a kedvezményes autóvásárlás vagy akár a nagyszülői gyed egyedülálló egész Európában. Különlegesség, hogy az országban először egy veszprémi család vehette át az új hétszemélyes személygépkocsiját.

Adócsökkentésekkel ösztönzik a gazdaságot

Rendkívül mozgalmas és sikeres 2019-es esztendőt tudhatunk magunk mögött, és minden feltétel adott hozzá, hogy legalább ennyire eredményes legyen a 2020-as év is – jelentette ki a Naplónak nyilatkozva Kovács Zoltán, Veszprém megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője.

A kormánypárti politikus kifejtette, 2019-ben a két választás miatt a megszokotthoz képest kevesebbet ülésezett az Országgyűlés, de így is megalkottak 129 törvényt és 52 országgyűlési határozatot, miközben mintegy 700 szavazást bonyolítottak le a parlamentben. – A legfontosabb új törvények egyike a költségvetési, ez három alappillérre épül: a folyamatos és bővülő családtámogatásokra, a gazdaságfejlesztésre, valamint a biztonságra. Az újabb családtámogatások között lehet említeni például a nagyszülői gyed bevezetését, vagy éppen a többgyermekes szülők különféle, jelentős adókedvezményeit. A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban ki kell emelni a 2020-as adócsökkentéseket, hiszen többek között a szállásadók áfája, a kisvállalkozói adó, illetve a szociális hozzájárulás is csökken. Biztonságos év elé nézünk minden szempontból, pénzügyi és családi tekintetben egyaránt, miközben az ismét fokozódó migrációs nyomás elleni határozott küzdelmünk továbbra is garantálja Magyarország nyugalmát, békéjét – fogalmazott Kovács Zoltán.

Veszprém megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kistelepülések is jelentős pályázati forrásokat kaptak, ennek nyomán pedig megújulnak és megerősödnek a magyar falvak. – A Magyar Falu Programon keresztül 2019-ben 150 milliárd forint jutott vidékfejlesztésre. A program 2020-ban folytatódik, sőt, bővül: idén újra 150 milliárd forint áll rendelkezésre a kistelepülések számára, és már a falvak civil szervezetei is pályázhatnak támogatásra. Szintén folytatódik a falvakat kisvárosokkal összekötő mellékutak felújítása. A cél a vidék megtartóerejének növelése – húzta alá Kovács Zoltán, aki Pápa dinamikus fejlődésére is kitért. Mint mondta, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program sikeres pályázatainak köszönhetően több mint 8 milliárd forint fejlesztési forrás került Pápára, ahol ezenfelül mintegy egymilliárd forint értékben történt út- és járdafelújítás, a 2020- ban megvalósuló beruházások pedig igazán látványos fejlődést eredményeznek majd a városban. Folyamatos előrelépés jellemzi a pápai kórházat is, ahol éppen a végéhez közeledik egy 1,5 milliárd forintos energetikai korszerűsítés, és rendszeresen jut pénz az intézmény eszközparkjának megújítására. Emellett Zircen új épületszárnnyal gazdagodott a kórház.

– A Fidesz–KDNP pártszövetség mindkét tavalyi választáson jól szerepelt. Az európai parlamenti választáson a megye 4. számú választókörzetében a szavazatok több mint 62 százalékát gyűjtöttük be, ez országosan is az egyik legnagyobb arányú siker volt. Az önkormányzati választásokon magabiztos győzelmet arattunk Pápán és Zircen, míg Devecserben nagyon kevés hiányzott a város visszavételéhez. Az újraválasztott polgármesterekkel, a vidéki települések vezetőivel kialakított remek kapcsolatok, folytatólagos együttműködések pedig biztosítékot jelentenek a folyamatos fejlődéshez – zárta gondolatait Kovács Zoltán.

Jólétben gyarapodó vidék

– Kollégáimmal arra törekedtünk tavaly, és így teszünk idén is, hogy minél hatékonyabban szolgáljuk az agrárium szereplőit – hangsúlyozta évértékelőjében Győrffy Balázs országgyűlési képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. A kormánypárti szakpolitikus kifejtette: Erősödő agrár- és élelmiszer-gazdaság, jólétben gyarapodó vidék címmel készítette el a NAK 2018-ban a magyar agrárium hosszú távú fejlesztését célzó programjavaslatát.

– A javaslatcsomag átfogó jellege, ambiciózussága miatt nyilvánvaló, hogy a rögzített célok eléréséhez partnerekre van szükség. Szakmai szövetségeseinkkel hagyományosan jó kapcsolatainkra ebben is számíthatunk. A szakkormányzattal együttműködve lépésről lépésre haladunk a javaslatunkban foglaltakkal – fogalmazott Győrffy Balázs. Eddigi sikereik közül kiemelte a földforgalmi törvénynek az általuk tervezettek szerinti, tagjaik érdekeinek megfelelő módosítását. A kamara feladatköre tovább bővült: januártól a NAK vette át a családi gazdálkodók nyilvántartásával, a gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséhez a meg nem művelt területek igazolásával, valamint a mezőőri, hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását.

– Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény elfogadása nagy előrelépést jelent az öntözésfejlesztés, a termésbiztonság javítása terén. A következő tíz évre megítélt 170 milliárd forint pedig az öntözési vízkínálat és vízkereslet fejlesztését szolgálja – jegyezte meg a NAK-elnök. – Veszprém megye két nagyszabású rendezvénynek is helyet adott tavaly, a Pápai Agrárexpó és a Bakony Expó több tízezer látogatót fogadott. Nagy sikere volt a Veszprém Megyei Gazdakörök Szövetsége által nemrég tartott gazdabálnak is, melynek tombolabevételét a veszprémi kórház gyermekosztályának ajánlottuk fel – húzta alá Győrffy Balázs.

Több forrás jutott az utakra tavaly

Kontrát Károly, Veszprém megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője lapunknak hangsúlyozta: a magyar gazdaság teljesítőképessége 2019-ben jelentősen megnövekedett, több forrás jutott utakra, infrastruktúrára, településekre. Nőtt a munkahelyek száma, csökkent a munkanélküliség.

– 2019-ben tovább javítottuk a megye úthálózatát. Az M7-710 utak közvetlen összeköttetése jelentősen segíti a Balaton-part, illetve Székesfehérvár és Budapest elérhetőségét. Felújítottuk a Várpalotát Ősivel összekötő utat, Várpalota és Csopak, valamint a választókerület számos településének utcáit. A Nivegy-völgyiek közlekedését könnyíti meg a Monoszló és Balatoncsicsó közötti út. Megkezdődött a Balatonfüredet Balatonszőlősön át Tótvázsonnyal összekötő út felújítása, elindult az észak-balatoni vasútvonal villamosítása is. A kényelmesebb, gyorsabb és biztonságosabb közlekedés érdekében 2020-ban is folytatódnak az útépítési programok.

A képviselő hozzátette: 2019-ben nagy hangsúlyt kaptak a bölcsőde- és óvodafejlesztések. Új óvoda épült Balatonalmádiban, megújult az óvodai konyha Alsóörsön, Szentantalfán és Zánkán, Felsőörsön és Litéren új bölcsődét adtak át. A kormány elkötelezett abban, hogy minden szülő, aki bölcsődébe szeretné vinni a gyermekét, ezt megtehesse. – Közösségi épületeket avattunk fel többek között Balatoncsicsón és Vászolyon, Szentantalfán megnyitottuk a termelői piacot. A kormány támogatásának köszönhetően elkezdődött a vörösberényi kolostor felújítása. Választókerületem településein 46 pályázat nyert a Magyar Falu Programban. Új távlatok nyíltak meg a térség sportéletében is. A tihanyiak tavasszal birtokba vehették az új sportcsarnokot, Balatonalmádiban letették a sportközpont alapkövét. A Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával folytatódtak a strandfelújítások.

– Erős, küzdelmes, nehéz év volt a tavalyi, de az eredmények magukért beszélnek. Örömmel tölt el, hogy választókerületem vonzereje 2019- ben töretlenül nőtt, remek fesztiválokon, színvonalas kulturális rendezvényeken, sport- és egyházi programokon vehettem részt. A közösségek is erősödtek, a velük való kapcsolatot nagyon fontosnak tartom. A térségért és a közösségért elkötelezett képviselőként arra törekszem, hogy az emberekkel is élő kapcsolatom legyen – zárta értékelőjét Kontrát Károly.

Kölcsönös bizalom és összefogás

Fenyvesi Zoltán, a megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője eredményesnek értékelte az elmúlt évet, hiszen a térségben kiemelkedő fejlesztéseket valósíthattak meg a települések vezetői. Úgy fogalmazott, hogy az év során sokszor hívták a településvezetők közösségi programokra, rendezvényekre, a kormány által anyagilag is támogatott fejlesztések, beruházások avatására, átadására. Egészségügyi létesítmények, orvosi rendelők, önkormányzati intézmények, iskolák, bölcsődék, óvodák váltak korszerűbbé, orvosi eszközökkel, műszerekkel gyarapodtak rendelők, kórházak. Belterületi utak újultak meg, többek között elkészült a Nyirád–Zalahaláp közti útszakasz – mondta a képviselő. Hozzátette, hogy a Fidesz–KDNP képviselői a parlamentben és a választókerület településein ezután is alázattal dolgozni fognak, nem pedig botrányokat kelteni.

Elmondta, hogy az idei évben a falvakban is folytatódnak a fejlesztések, a Magyar Falu Programban újabb óvodák, orvosi rendelők, egyházi és önkormányzati épületek újulhatnak majd meg, utak és járdák építését végezhetik majd el a nyertes települések. Fenyvesi Zoltán büszke arra, hogy a települések vezetőivel kiváló a közös munka és az együttműködés, hiszen az eredmények és a sikerek is közösek. Az országgyűlési képviselő köszönetet mondott a kormánynak a támogatásokért, és megköszönte a választópolgároknak a bizalmat, a polgármestereknek és intézményvezetőknek pedig a korrekt együttműködést. Ez a kölcsönös bizalom és összefogás hozhat az idei évben is a tavalyihoz hasonló sikereket. – mondta.

Egy célért kellene küzdenünk

„Az ember, amíg igazságos úton halad, addig bátran mehet minden veszedelemmel szemben. De mihelyt a ravaszsággal, az elfogultsággal, az egyéni becsvággyal akarja magát előbbre helyezni másoknál: előbb-utóbb elbukik.”

– Wass Albert sorai 2019 tapasztalatát és 2020 fő iránymutatását jelentik számomra – nyilatkozta lapunknak Rig Lajos az elmúlt évről. Vallotta, hogy eredményekben és feszültségben teli év volt a tavalyi. – Szomorú látni, hogy a politikai csatározás mérgezi a helyiek életét, nem pedig építi, támogatja a közösséget. Egy célért kellene küzdenünk, pártszimpátiától függetlenül. Szeretett településünk, gyermekeink jövőjéért.

– A parlamenti munka sok elfoglaltságot jelent, de próbálok a legtöbb időt helyben tölteni. A körzetben élő lakosokkal egyeztetve költségvetési forrást igényeltem az általuk megnevezett problémákra. Többször utaztam Németországba, Svájcba a kórházaink és szociális intézményeink mindennapi működéséhez szükséges adományokért. A népjóléti bizottság alelnökeként rendszeresen fordulok a kormányhoz az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekkel. A kitartó munka eredménye, hogy a 18 év alatti SMA-betegek megkaphatják a számukra életet jelentő gyógyszert. A sikert számos egyeztetés, bizottsági vita előzte meg. Az érintett betegek is aktívan részt vettek az üléseken, személyesen vagy nyílt levél formájában, melyet tolmácsoltam az Országgyűlésben. A jövőben is a tisztességes, igazságos úton szeretnék haladni és képviselni a helyiek érdekeit.

Egészségben és szeretetben gazdag évet kívánok mindenkinek! – mondta Rig Lajos.