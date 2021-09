A leghosszabb szüreti felvonulás volt az idei Szentgálon

Jó hangulatú szüreti felvonulást rendeztek szeptember 11-én, szombaton Szentgálon. A már hagyományos vigasságot 15 éve megrendezik a településen. Az idei különlegessége az volt, hogy a vonulók most alkották a leghosszabb menetet a szüreti felvonulások történetében.

Tóth Dénes a szervezők nevében elmondta, hogy jó hírnevet szerzett az évek alatt a szentgáli szüreti felvonulás. Idén 17 fogat és 25 lovas is érkezett a vidám vonulásra, amelyre a helyi és környékbeli: herendi, bándi, úrkúti, kislődi, városlődi gazdák mellett jöttek még Ajkáról, Nagyvázsony-Nemesleányfaluból, Balatoncsicsóról, sőt zalából is. A más településekről érkező lovasok kaptak egy példányt ajándékba a „Szentgál és a nagy háború” című kötetből is. A felvonuló fogatokhoz csatlakoztak helyi traktorosok, illetve több fiatal is, akik triciklivel, fűnyíró-, illetve kistraktorokkal érkeztek.

A Herceggyöptérről induló és oda visszaérkező menet három központi helyen állt meg a faluban: a Pokloskúti Lovas Sport Egyesületnél, Nyírőkert lakótelepnél, illetve a búcsú téren. A szervezők a jeles alkalomra rendeltek 400 darab perecet, sütöttek sok-sok finom pogácsát és süteményeket, emellett zsíros kenyérrel és innivalóval: borral és pálinkával is kínálták a vendégeket, illetve a helyi érdeklődőket, amerre csak jártak.

A menetet színesítette a Szűrös Táncegyüttes és a „Táltos„ Talentum Református Alapfokú Művészeti Iskola gyermek csoportjának tánca is. A kisbíró, Gombás Dani kidobolta az elmúlt esztendő jeles és mulatságos eseményeit. A szüreti felvonulásra kilátogatott Ovádi Péter országgyűlési képviselő is. A megtisztelő bíró és bíróné szerepét – amelyre már két évre előre megvannak a jelentkezők – idén Gombás Attila és felesége töltötte be. A felvonulókat babgulyásra, illetve muflon pörköltre látták vendégül a házigazdák a Herceggyöp téren, ahol Polgár Csaba szolgáltatott térzenét és a nagyvázsonyi Horváth Tibor és fia, Richárd is muzsikált.