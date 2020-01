A legkiválóbbak között az Adj esélyt alapítvány

December 10-én este fél tíz után kaptam egy e-mailt, amiben értesítették az „Adj esélyt alapítvány”-t, hogy bekerültek a Meet and Code Awards finalistái közé. Először nem is értettem a levelet, többször el kellett olvasnom, hogy biztosan jól fordítottam-e le magamnak az angol szöveget. És igen, jól fordítottam! – meséli Aknai Dóra Orsolya gyógypedagógus, IKT szakértő, aki 13 éve él Balatonfűzfőn.

Két gyermeke van, akik Fűzfőn nőttek fel. Lánya 22 éves és Pécsett tanul festőművésznek a művészeti egyetemen, míg fia középiskolás, grafikus szakra jár Zircre. A művészetet minden bizonnyal Dóra édesapjától tanulták, tőle örökölték a tehetségüket, aki rajz–matematika szakos tanár volt. A családban mindig is megvolt a reál területek és a művészetek iránti érdeklődés.

Az elmúlt évek során a fűzfői gyerekeknek párjával, Péterrel több szakkört és nyári tábort szerveztek, amelyen az informatika világába kalauzolták el őket. Amire még büszkék lehetnek, hogy tavaly ősszel a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár adott helyet, immáron harmadik alkalommal, a Mobileszközök az oktatásban című konferenciának, melynek óriási sikere volt, ráadásul a legjobb szekció-előadás díját Dóra nyerte meg.

A Meet and Code kezdeményezés célja, hogy izgalmas események révén 8–24 éves gyermekeket és fiatalokat vezessen be a programozás világába az Európai Kódhét keretein belül.

– Ezen a pályázaton vettünk részt mi is. A pályázatot az iskolai alapítványunk nevében adtuk be, a megvalósításban pedig párom, Fehér Péter PhD és én, az IKT MasterMinds Kutatócsoport tagjaként vettem részt. A gyerekek koordinálásában a gyermekeket tanító pedagógusok, asszisztensek működtek közre. Három pályázatot adtunk be, és összesen 1200 eurót kaptunk, melyből a várpalotai Bartos Sándor Általános Iskola – ahol utazó gyógypedagógus vagyok – robotokat, tableteket, digitális társasjátékokat vásárolt az alapítványon keresztül. A pályázat arról is szólt, hogy egy-egy eseményt szervezünk a megnyert eszközök köré. Mivel iskolám fő profilja a tanulásban akadályozott gyermekekkel való foglalkozás, mi a felső tagozatos értelmi sérült, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek tartottunk három, a kódolással, robotikával kapcsolatos foglalkozást. Másfél-másfél órán keresztül ismerkedtek meg ezen eszközökkel, és óriási sikere volt. Felkerültünk Euró­pa oktatási térképére, bebizonyosodott, hogy az értelmileg sérült gyerekekkel is lehet eredményt elérni a digitális eszközök okos használatában, ami, úgy érzem, példaértékű. Számukra esélyegyenlőséget kell adni, mindez egy szerelem a részemről, mert látom a gyerekek visszajelzéseiből a sikerélményt, örömöt, és ez sok mindenért kárpótol – meséli Dóra.

Magyarországon az ő pályázatuk lett csak eredményes. Több mint 700 pályázóból jutottak be a legjobb tizenkettőbe, a kategóriájukban a legjobb háromba. A díjkiosztó ünnepség március közepén lesz Budapesten, egy nagyszabású, többnapos rendezvény keretében. Oda minden csapatból két embert várnak, akik bemutatják projektjüket. Az egyes kategóriák nyertesei 2000 eurót kapnak.