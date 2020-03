A lelkész a társadalmi egyenlőség híve

A szegények támogatója, a társadalmi egyenlőség mélységes híve, Bolba Márta evangélikus lelkész látogatott el a napokban Várpalotára.

A Mandák Ház a budapesti Józsefváros szegényebb negyedében van, de a lelkésznő gyülekezetéhez tartozik a kerület gazdagabb részében, a Palotanegyedben található templom is.

Bolba Márta a hivatalban és az utcán véleményt formál, egyházában a szociálisan érzékeny elveket képviseli. Az általa vezetett közösség éppen ezért társadalmilag sokrétű. Szerdai vacsoráin a helyi lakók, környékbeli nincstelenek, menekültek, civil szervezetek képviselői egyaránt részt vesznek, kortól, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül.

A Takács Mária rendező által készített dokumentumfilm – amelyet a várpalotai rendezvényen is láthattak az érdeklődők – egy társadalompolitikai kérdésekben is állást foglaló, háromgyerekes lelkésznő egy évét mutatja be, aki nem enged a humanista alapértékekből. A várpalotai esten elhangzott, a 70 perces film mintegy 70 órányi forgatott anyag esszenciája.

A filmre kíváncsi nézők a vetítés végén a felekezet közösségi termében terített asztal mellett találkozhattak Bolba Mártával, aki készségesen válaszolt a feltett kérdésekre, akár a közösségi finanszírozásra, akár a film elkészítésére okot adó társadalmi problémákra vonatkoztak.

– Bolba Mártával 2017-ben találkoztam először – mondta el egy interjúban a filmrendező, Takács Mária. – Meglepett, hogy egy lelkészt ennyire érdekel a közélet, nemcsak véleménye, de víziója is van róla. Lassan megismertem a Mandák Ház néhány lakóját, a tereit, ahová Márta alulról szerveződő közösségeket fogadott be. Azt is megtudtam tőle, hogy gyülekezetébe nemcsak kerületi evangélikusok, de más felekezetbe tartozó keresztények is járnak, néhányan a város másik végéből érkeznek ide az istentiszteletre. Érdekelni kezdett ez a harmonikus, befogadó együttlétezés, a sokszor teljesen különböző emberek Mandák Házbéli találkozása.

Egy év alatt ebből a gyülekezet jellemzőbb eseményei, a házba érkező érdekes emberek pillanatai tűntek megfoghatónak, mindezeket a lelkésznő portréján, lelkészi mivoltától elválaszthatatlan társadalompolitikai küzdelmein keresztül bemutatva. Azt remélem, hogy Bolba Márta közösségszervező munkájának bemutatásával fel tudjuk hívni a figyelmet a kisközösségek szerveződésének fontosságára, az aktív emberi kapcsolatok nélkülözhetetlenségére – mondta Takács Mária.