A Lóczy gimnázium felújítása nem befolyásolja az oktatás színvonalát

Összesen 1,4 milliárd forintból teljesen felújítják Balatonfüreden a Lóczy Lajos Gimnáziumot. A kormányzat az említett összegből 142 milliós többletfinanszírozásról döntött. A tanév átmeneti helyszíneken rendben megkezdődött.

Kontrát Károly miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kormány támogatásának és a Balatonfüreden létrejött összefogásnak köszönhetően végre indulhat a munka.

– A Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztése Bóka István polgármester szívügye, amelyet magam is teljes mértékben támogatok, Bízunk abban, hogy terveink határidőre valóra válnak, és ez az elsőrangú iskola kiváló körülmények között működhet tovább a fürediek, a környékbeliek és Magyarország javára – fogalmazott Kontrát Károly.

– Várhatóan a jövő héten kezdődik a beruházás, ami nagy öröm számunkra – közölte a polgármester, aki üdvözölte az igazgató, a tantestület, a szülők, a diákok támogató hozzáállását, és türelmet, megértést kért. Mint mondta, részben felújítás, részben bővítés történik, és minden igényt kielégítő, magas színvonalú intézmény jön létre. Korábban már épült sportcsarnok az iskolánál, amely a küszöbönálló beruházással válik egésszé. Köszönettel tartozik a város a kormánynak és Kontrát Károly képviselőnek – fogalmazott a polgármester.

Duna Katalin, az iskola igazgatója aláhúzta, rendben megkezdődött a 2019/2020-as tanév a Lóczy Lajos Gimnáziumban. A zökkenőmentes tanévkezdés hátterében a Balatonfüredi Tankerületi Központ hatékony és áldozatkész munkája áll, mert megteremtették a nyugodt és biztonságos tanulás és tanítás feltételeit.

Szabó Lajos tankerületi igazgató és munkatársai, elsősorban Lamperth Tamás üzemeltetési osztályvezető minden lehetőséget megvizsgálva választották ki az oktatás szempontjából legkedvezőbb helyszíneket. Megkötötték a bérleti szerződéseket, gondoskodtak az iskola kiköltöztetéséről, a raktározásról, az átmeneti helyszínen új tantermeket alakítottak ki és szereltek fel.

A tanulók biztonságos közlekedését forgalomirányító tábla segíti, és létrehoznak ideiglenes autóbusz-megállót is. A 430 tanulót Balatonfüreden több épületben lehet elhelyezni. Két nagyobb bázisa van az intézménynek az átépítés alatt: az eddig is telephelyként működő Bartók Béla utcai épület, és az egykori Hotel Agro, illetve annak parkolójába telepített iskolakonténerek. A természettudományos labor az Eötvös Loránd Általános Iskolában működik, de jól felszerelt termeket kaptak a Krisztus Király-plébánia „piros” iskolájában és a Rendszerinnovációs Központban is.

Elsődleges szempont volt az elhelyezésnél, hogy a diákoknak a lehető legkevesebbet kelljen helyszínt változtatni, a pedagógusok mozognak az épületek között. Elkerülhetetlen, hogy a testnevelés, az informatika vagy a természettudományos laborkísérleteket igénylő órák miatt ne kelljen néha a tanulóknak máshova menniük, de ezt órarendi szervezéssel minimumra csökkentették.

– A tanítás minősége és hatékonysága semmilyen körülmények között nem szenvedhet csorbát. Egy hét után mondhatom, jól működik a rendszer. Finomításokra bármikor szükség lehet, de a gimnazisták pozitívan fogják fel az átmeneti helyzetet – fogalmazott az igazgató.