A MÁV és a Volán nem változtatott a menetrendjén, de óvintézkedéseket vezettek be

A járvány terjedésének lassítása érdekében óvintézkedéseket vezettek be a közösségi közlekedést működtető társaságok.

A Volánbusz összes helyközi és távolsági járata az eddig megszokott menetrend szerint közlekedik – közölte a társaság. Hozzátették: a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, az országos tiszti főorvos és a Nemzeti Nép- egészségügyi Központ ajánlásai alapján a Volánbusz Zrt. soron kívüli higiéniai intéz- kedéseket vezetett be utasai és saját munkavállalói védelmében.

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint az intézkedések keretében fokozottan takarítják az autóbusz-állomásokat és a járműveket, vírusölő szerrel mossák le a kapaszkodókat, kézfertőtlenítő szerrel látják el a munkahelyi mosdókat, tisztálkodóhelyiségeket.

Kíváncsiságképpen szemügyre vettük a pápai buszpályaudvart. A férfimosdóban úgy tapasztaltuk, hogy a megfelelő higiéniai körülmények adottak voltak. Volt folyékony szappan, kéztörlő papír és ruhatörölköző, valamint mindkét WC-ben volt toalettpapír is. Egy fiatal hölgy kérdésünkre azt mondta, nem fél a járványtól. Általában autóval utazik, és most csak alkalmilag szállt buszra, de nem pánikol a tömegközlekedéstől. Egyébként is figyel rá, de most, a veszélyhelyzet idején fokozottabban ügyel a higiéniára.

A MÁV-Start átszervezte és korlátozta személyes ügyfélszolgálatainak működését. A sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében a vasúttársaság arra kéri utasait, hogy jegy- és bérletvásárlás esetén részesítsék előnyben a MÁV-applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását. Március 13-án kezdte meg a járművek fertőtlenítését, és a hét végéig az országban közlekedő összes járművön elvégzik ezt az intézkedést. A baktérium-, vírus- és gombaellenes fertőtlenítésben minden kórokozó elpusztul a járműveken, közölte a társaság.

A vírus terjedésének leginkább kitett munkakörökben dolgozók – például jegypénztárosok, jegykezelők – kézfertőtlenítőt, szájmaszkot, gumikesztyűt tartalmazó egységcsomagokat kaptak. A vasúttársaság a pályaudvarokat, üzemi területeket is vírusellenes takarítószerekkel takarítja. A MÁV egyre több pályaudvaron és megállóhelyen biztosítja a kézfertőtlenítés lehetőségét az utazóközönségnek is.

Néhány határállomás kivételével szerdától szünetel a nemzetközi vasúti személyszállítás. A nemzetközi járatokat az itthoni szakaszokon pótolja a vasúttársaság, a határállomások és a belföldi végállomások között közlekednek a vonatok. A belföldi vonatforgalomban a MÁV hálózatán nincsenek menetrendi korlátozások a járványhelyzet miatt.

Március 16-tól nem lehet felszállni az első ajtókon a veszprémi helyi járatokon, keddtől iskolaszüneti menetrend szerint közlekedteti járatait a V-Busz Kft. A gépjárművezetők biztonsága érdekében a buszok első részét kordonnal zárták el, így a veszélyhelyzet alatt nem lehet jegyet vásárolni a sofőröktől. A társaság közleményében hangsúlyozta, a járatok továbbra is csak érvényes bérlettel vagy jeggyel vehetők igénybe, az ellenőrök továbbra is ellenőrzik a jegyek és bérletek érvényességét. A buszok fertőtlenítő takarítását napi rendszerességgel elvégzik, az életbe léptetett intézkedéseket magyar, angol és német nyelven teszik közzé a járművek ajtaján.

A Volánbusz Zrt. közölte: Ajkán március 19-től a koronavírus-járványhoz kapcsolódó intézkedések részeként a helyi autóbuszjáratok a nyári tanszünetben érvényes menetrend szerint közlekednek, míg Várpalotán az autóbuszok 7 és 12 óra, valamint 15 és 20 óra között nem közlekednek, valamint nem indulnak azok a járatok sem, amelyek csak tanítási napokon közlekedtek. Az intézkedések részeként felfüggesztették a kötelező első ajtós felszállást is.