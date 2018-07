A megújult gannai labdarúgópályája közösségi tér is egyben

Pályázati támogatás révén újult meg a gyep a gannai sportpályán, de az elnyert forrásokból többek között labdafogó hálót, kispadokat és fűnyíró traktort is beszereztek a helyiek.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Nagy Ottó, Ganna polgármestere kifejtette, a Ganna-Döbrönte Községi Sportegyesület két pályázata is pozitív elbírálást kapott.

– Tavaly 536 ezer forintot nyertünk el, ebből megújítottuk a gyepet a sportpályán és vettünk egy fűnyíró traktort. Idén pedig mintegy 1,2 millió forintos támogatást kaptunk, mely révén labdafogó hálót és két kispadot vásároltunk – mondta.

Hozzátette, mivel a taós pályázatok esetében hetven százalék a támogatás, a harmincszázalékos önrészt Ganna, illetve Döbrönte önkormányzata biztosította a sportegyesület számára. A pályázatokat egyébként a Baján élő, de gannai származású Moóri Dorottya írta.

Megtudtuk, a pályázaton kívül a Ganna-Döbrönte Községi Sportegyesület vásárolt még egy sportpálya-vonalazót, illetve fűgyűjtőt is rendeltek a fűnyíró traktorhoz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A megújult sportpályát ünnepélyes keretek között adták át szombaton a gannai falunapon. Az eseményen részt vett Csik Ferenc, a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője, továbbá Müll János, Döbrönte alpolgármestere és Nagy Ottó gannai polgármester.

Az átadást követően labdarúgó-mérkőzés keretében próbálhatták ki a pálya minőségét a jelenlegi és a régi gannai csapat tagjai. A játékvezető Reichardt György plébános, az asszisztens pedig a szintén legendás egykori gannai játékos, Kőszegi János volt.

Nagy Ottó az átadóünnepségen mondott köszöntőjében kiemelte, a helyi sporttevékenység révén rengeteg emlékkel gazdagodott a település, hiszen sokan emlékeznek még a régi jó meccsekre. Ilyen volt, amikor a ’60-as évek végén a gannai és döbröntei fiatalokból álló csapat megnyerte a járási első osztályt, de a ’90-es évek elejének bravúros játékosait, parádés megoldásait, élményszámba menő góljait is a mai napig emlegetik.

A község vezetője rámutatott, noha a gannai csapatnak még van hova fejlődnie, mégis általában 70–80 érdeklődő is kilátogat a mérkőzésekre.

– Szeretnénk, hogy a mai fiatalok is megéljék azokat az élményeket, amiket mi a focitól kaptunk, és később mesélni tudjanak róla – emelte ki Nagy Ottó, aki megjegyezte, a labdarúgópálya nemcsak a sportot szolgálja, hanem közösségi tér is egyben, a falu rendezvényeinek fontos helyszíne.

A település vezetője hangsúlyozta, olyan neves focistákat is adott már a gannai gyep, mint Koch László vagy a nemrégiben elhunyt Takács Lajos, de ki ne ismerné a megyében a Mayer testvéreket vagy Nagy Hedviget, aki kétszer volt NB II-es gólkirály. Emellett sok gannai játszott a pápai csapatokban, melyek akkoriban a megyei bajnokságban szerepeltek.

– A mostani fiataloknál is látunk pozitív jeleket, így akár egy eredményesebb időszak is következhet a gannai labdarúgásban. A technikai feltételek mindenesetre adottak, és ha lesz rá lehetőség, a későbbiekben megpróbáljuk majd a sportöltözőt is felújítani – zárta Nagy Ottó.