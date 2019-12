Jótékony céllal rendeztek adventi ünnepi forgatagot Sümegen

Idén újra jótékony céllal rendezték meg az adventi ünnepi forgatagot, amelyet még a szinte egész délután tartó eső sem akadályozhatott meg.

A plébániatemplomban Végh László polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy a plébániatemplomnál méltóbb helyszínt nem is találhattak volna az ünnepvárásra. – A karácsony hiába változott meg a fogyasztói társadalom igényeivel, ma is az isteni szeretet ünnepe. Ne feledjük, hogy a Megváltót ünnepeljük. Remélem, hogy a világ végezetéig így is marad, és egyre többen ünnepeljük.

– Örülök, hogy évszázadok óta ünnepeljük a karácsonyt Sümegen, ahogy ma ugyancsak, ebben az Istentől egyre inkább elforduló világban. A szeretet ünnepe ez, jó kihasználni az egymás közti megértés építésére. Jótékonykodunk és építjük kapcsolatainkat, a szeretetet, erről is szól ez az ünnep – hangsúlyozta szombaton a sümegi polgármester, aki örömét fejezte ki, hogy a rossz idő ellenére megtelt a templom. Kérte a jelen levőket, hogy tartsanak ki mindannyian szeretetbe vetett hitük mellett, és így építsék együtt a várost.

A templomban a plébánia hittanosai betlehemi játékot adtak elő, majd a karácsonyi műsorban fellépett a White Stones Brass Band, a Szegedy Róza Nőikar, Pintér Veronika, Pintér Zoltán, Buzási Szabolcs, Halász Rebeka, Bóna-Czafit Zsófia, Söjtöri Sára. Koncertet adott a veszprémi Szilágyi iskola harangegyüttese, majd Sümeg Város Fúvószenekara játszott. A Hét vezér téren az Adventi forgatagban kézműves portékákat és süteményeket árultak az intézmények, civil szervezetek képviselői. Idén sem maradhatott el a forraltbor-főző verseny és a közös karácsonyfa-díszítés, amely mind az összetartozás érzését erősíti az ünnep küszöbén. Az eseményt karácsonyi örömtánc zárta. A bevételt a Kisfaludy sírok, a Ramassetter sír és a Kossuth utcai Ramassetter szobor felújítására költi az önkormányzat.