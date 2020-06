A megyei német közösség segítségével valósult meg a barnagi nyelvi tábor

Az apró településen több német tanár is lakik, akik gondoltak egy nagyot és a Barnag Jövőjéért Alapítvánnyal összefogva német nyelvi tábort szerveztek.

Mivel a koronavírus járvány miatt a tábor pályázati támogatásától elestek, ezért a megyei német közösség segítségére számítva rendezték meg június negyedik hetében a foglalkozásokat.

Balatonfüredről, Tótvázsonyból, Nagyvázsonyból és természetesen Barnagról érkeztek felsőtagozatos diákok az izgalmas táborba, ahol délelőttönként rendhagyó nyelvórákat tartottak nekik, különböző témakörökben. Olyan érdekes témákat dolgoztak fel, mint az iskola régen és ma, és arra is választ kaptak a gyerekek, hogy hogyan éltek német elődeik. A természet témaköréhez kapcsolódva gyógynövényekkel ismerkedtek, egy mesét is feldolgoztak és barkácsoltak. A kirándulások során a gyerekek Barnagon tanulmányozták a sváb építészeti stílust, Herenden pedig ellátogattak a Porcelánművészeti Múzeumba és a Minimanufaktúrába, valamint megnézték a város néprajzi gyűjteményét is.

Az utolsó napi összegzést követően egy kis előadással lepték meg szüleiket a táborozó gyerekek, amelynek során számot adtak arról, hogy mi mindent tanultak az öt nap alatt. A barkács-foglalkozásokon készített tárgyakból kiállítást rendeztek be, meglepetésként pedig zöldségekből készítettek a szülőknek ehető virágokat és német recept alapján kókuszgolyókat.

A szervezők, Diénes Melinda és Szilágyiné Kósa Anikó német tanárok elmondták, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat a táborban, mivel a karantén időszak három hónapos bezártsága után, már nagyon vágytak a társakkal közös programokra, csoportos foglalkozásukra. A tanárnők, akik mindketten a Barnag Jövőjéért Alapítványnak is a tagjai, kísérletnek szánták az idei tábort, és karanténmentes években is szeretnék majd megrendezni azt. Mottójuk: „Kevés kell ahhoz, hogy boldogok legyünk, de aki így is boldog tud lenni, az egy király.”