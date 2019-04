A művészeti szaktanterem felszerelése méltó a névadó emlékéhez

Összefogással sikerült felszerelni bútorokkal és hangszerekkel Szigliget iskolájának művészeti szaktantermét, amelyet Gerzson Pál festőművészről neveztek el az avatási ünnepségen.

Benkő Katalin igazgató köszöntőjében elmondta, hogy a szülői és egyéb támogatások eddig is sok bútorhoz és eszközhöz juttatták az intézményt. Most is számíthattak a jó szándékú emberek segítségére. – A művészeti szaktantermet tíz támogató segítségével szereltük fel. Az összességében 1,6 millió forintos értéket képviselő eszközök között 13 tanulóasztal, 26 szék, egy tanári szék, két tanári szekrény, tíz összecsukható szék, továbbá különleges ritmushangszerek vannak.

Diákjaink egyre magasabb számban érdeklődnek a művészetek, köztük a zene iránt, mostantól Gerzson Pál nevét viseli a szaktanterem – mondta az igazgató. Az ünnepségen Csermák Éva hegedűművész működött közre, a diákok szavaltak és az új, az agy sokféle területét is fejlesztő csöveken, ritmushangszereken különleges koncertet adtak. A műsorra Dér Krisztina tanító készítette fel őket.

A vendégeknek a festő két lánya mutatott be egy filmet az ötven éve a településre költözött Gerzson Pál életéről és alkotásairól. A kétszeres Munkácsy-díjas festőművész 2008-ban hunyt el. A szaktanterem felszerelését, berendezését Éva Butora-Szebellédy, Demeter Éva és családja, Haymoz Gerzson Katalin és családja, Halmágyi Ákos, Hans-Dieter Werner, Káli Magdolna, Lovász Imre és családja, Nánási Sándor és családja, Nemecz Gábor, Nemecz-Novák Zsuzsanna, Papp Gergely és családja, valamint Szántai Attiláné támogatta.