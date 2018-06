A Múzeumok éjszakáján született babát köszöntöttek Veszprémben

Ajándékokkal kedveskedtek a helyi kulturális intézmények vezetői az országos programsorozat estéjén világra jött újszülöttnek és családjának tegnap.

A megyeszékhelyen immár négyéves hagyomány, hogy a kulturális élet június végi ünnepéhez kapcsolódva babaköszöntést tartanak a Csolnoky Ferenc Kórházban. A Laczkó Dezső Múzeum, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Művészetek Háza vezetői és munkatársai idén Skobrák Annát és családját köszöntötték fel hétfőn.

S. Perémi Ágota, a Laczkó múzeum igazgatója elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a kultúra és a művészetek fontosságára. Hozzátette, abban bíznak, hogy ezzel az apró kedvességgel hozzájárulnak ahhoz, hogy a felköszöntött apróságok idővel látogatói legyenek a kulturális intézményeknek. Annát és szüleit a múzeum igazgatója egy bronzkori csörgő másolatával lepte meg, amelynek az ősi hiedelmek szerint bajelhárító szerepe volt. A családnak emellett kiadványokkal, játékokkal és belépőjegyekkel is kedveskedtek. Pálmann Judit, a megyei könyvtár igazgatója többek között babaolvasót, míg Némethné Pajer Orsolya, a Művészetek Háza tanácsosa könyveket adott át a szülőknek.

A kislány anyukája, Gyuricza Krisztina elmondta, Anna szombaton, nem sokkal éjfél előtt jött világra 2900 grammal és 49 centiméterrel. A kislány az első baba a peremartoni családban. Gyuricza Krisztina arról is beszélt, családtagjai között többen is a kultúra területén dolgoznak: több népművelő mellett bőrdíszműves is található a famíliában, míg az egyik rokonuk egy szentendrei múzeum munkatársa, párjával pedig rendszeres látogatói a Művészetek Völgye programjainak.

A Múzeumok éjszakájához kapcsolódó babaköszöntést a Laczkó Dezső Múzeum kezdeményezésére hívták életre a veszprémi kulturális intézmények 2015-ben.