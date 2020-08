A nemzeti konzultáció jó lehetőség a demokrácia gyakorlására

A nemzeti konzultáció a járványhelyzettel kapcsolatos intézkedéseket és ezzel összefüggésben gazdasági kérdéseket egyaránt érint, de szó van benne a Soros György által javasolt örökkötvényről is.

Farkas Béla mindezek kapcsán a Naplónak elmondta, az eddigi konzultációkat is kitöltötte, mint ahogy ezt is, és már vissza is küldte. Ez most szerinte azért fontos, mert ennek alapján is képet kap arról a kormány, hogy amit csinál, az milyen visszhangot kelt az állampolgárok körében. Szerinte a konzultáció jó lehetőség a demokrácia gyakorlására. Úgy látja, hogy a kérdések jók, felölelik a legfontosabb problémákat, amelyek most a legaktuálisabbak.

– A válaszokat eddig figyelembe vették a kiértékelések után, ezért nagyon bízom benne, hogy most is! – jelentette ki a nyugdíjas vegyészmérnök, akik aktív évei végén egy fővárosi gyógyszergyárban fejlesztőmérnökként dolgozott.

Felvetődött a bevándorlás kérdése, Nyugat- és Dél-Európa helyzete is. Farkas Béla ennek kapcsán arról beszélt lapunknak, hogy ha ebben a mederben folytatódik minden tőlünk nyugatra, akkor „Európa odavan…”

– Ha lecserélődik a lakosság, akkor vége annak, ami most van, és unokáinknak milyen sors adatik? – kérdezte Farkas úr, aki hangsúlyozta: ez nem jobb- vagy baloldali kérdés, ez a jövőnk kérdése.

A friss adatok szerint több mint 1,1 millió magyar ember töltötte ki a nemzeti konzultációt. Mindenkit arra buzdítanak, hogy augusztus 15-ig küldje vissza a kérdőívet.