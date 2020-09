A Nobel-díjas tudós emlékét fa őrzi a Tagore sétányon

Gábor Dénes, a Nobel-díjas magyar fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, a holográfia feltalálója születésének 120. évfordulója tiszteletére fát ültetett Bendzsel Miklós, a Novofer Alapítvány kuratóriumi elnöke és Bóka István polgármester a balatonfüredi Tagore sétányon pénteken.

Az említett alapítvány hozta létre 1989-ben a világhírű tudós nevét viselő díjat a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerésére.

– Megtisztelő a felkérés, hogy Gábor Dénes emlékére, aki 1947-ben feltalálta a holográfiát, és amiért fizikai Nobel-díjat kapott, emlékfát ültessünk Balatonfüreden – fogalmazott Bóka István, aki örömmel szólt arról, hogy büszke a hazánkban egyedülálló emlékparkra, ahol ennyi tudós hagyta kézjegyét. A polgármester méltatta Vastagh Györgyöt, a helyi gimnázium matematika–fizika szakos ta- nárát, mert tudománytörténeti munkája eredményeként létrejöhetett Füreden a Nobel-díjasok ligete, ahová ezúttal Gábor Dénes emlékfája is került.

A polgármester elismeréssel beszélt arról, hogy Gábor Dénes emlékét a két éve létrehozott Zsidó Kiválóságok Háza (ZSKH) is ápolja. Az ott található Zsidók és a csúcstechnika című kiállítás Gábor Dénes munkásságát is bemutatja. – A ZSKH Alapítvány elkötelezett híve a zsidó kultúra ápolásának, illetve annak, hogy azt egyre többen megismerjék – vélekedett a város elöljárója, majd hozzátette, az alapítvány kezdeményezte a mostani faültetést is. – Pozitívan tekintek a jövőbe, és talán már látok egy olyan faültetést, ami annak a Nobel-díjas orvosnak, mikrobiológusnak vagy fizikusnak az emlékére történik, aki vagy akik feltalálták a Covid-19 elleni vakcinát is, és visszaadták Magyarországnak és az egész világnak a pandémia előtti életet – hangsúlyozta Bóka István.

Az ünnepi gondolatok után Bendzsel Miklós emlékezett a világhírű tudósra, majd fát ültetettek Gábor Dénes emlékére, és aláírták az emlékkönyvet. A kuratóriumi elnök a Látomások koronavírus idején című könyvet ajándékozta a polgármesternek, amelyben Gábor Dénes-díjasok jegyezték le gondolataikat.